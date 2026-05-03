Pumas desaprovecha y deja con vida al América en Cuartos de Final

Como era de esperarse, la primera batalla del Clásico Capitalino tuvo de todo: goles, tarjetas, lesionados, polémica y, sobre todo, mucha entrega de ambos equipos. No era para menos: el orgullo y el boleto a semifinales están en juego.

América y Pumas ofrecieron un partidazo y empataron 3-3 en los primeros 90 minutos de la serie de cuartos de final . Ambos cumplieron con las expectativas y demostraron que son conscientes de que tienen prohibido quedar eliminados.

Con un gol de vestidor (4'), la escuadra universitaria pegó primero, gracias a que Juninho Vieira no desperdició un error en la salida de su rival y mandó el esférico al fondo de la red de Rodolfo Cota.

La anotación del atacante brasileño provocó que el "Coloso de Santa Úrsula" explotara. Sí, la afición auriazul se hizo sentir desde el primer minuto, como si fuera local. En más de una ocasión, el "Goya" retumbó al unísono.

Sin embargo, la reacción de las Águilas no se hizo esperar y, casi de inmediato, Isaías Violante (12') igualó el marcador y devolvió la tranquilidad y la ilusión a la afición azulcrema, que se volvió a conectar y no dejó de alentar ni un instante.

El tanto del empate fue un bálsamo para el equipo de André Jardine. Aprovechó la motivación y, por varios minutos, fue mejor que los visitantes. Incluso, tuvo la oportunidad de irse al frente, pero no pudo concretar.

A diferencia de los de Coapa, los del Pedregal supieron aprovechar la acción que generaron antes del descanso y recuperaron la ventaja. Uriel Antuna se hizo presente en el marcador (43'), después de un estupendo contragolpe.

Para la segunda mitad, los Pumas salieron convencidos de buscar el tercer gol que les permitiera tener una ventaja más holgada. Lo consiguieron.

Jordan Carrillo, con una gran jugada individual, probó desde fuera del área y marcó un golazo (51'). Rodolfo Cota se quedó parado, simplemente observando cómo el balón se incrustaba en su portería.

Todo parecía indicar que Efraín Juárez y sus dirigidos regresarían a casa con una ventaja más que importante . Ya tenían “conseguido” medio boleto a semifinales, pero todavía quedaba mucho tiempo en el reloj.

En la recta final del pasional duelo, la polémica se hizo presente. El árbitro central, Luis Enrique Santander, señaló dos penaltis a favor del local. El primero tuvo que revisarlo en el VAR; el segundo lo decretó sin dudarlo.

Henry Martín (77') y Alejandro Zendejas (84') no desperdiciaron sus disparos desde los once pasos y rescataron el empate para las Águilas en el momento más oportuno. La ilusión azulcrema está más viva que nunca.

Los Pumas permitieron que el América saliera con vida del Banorte: no pudieron noquearlo por completo y, a pesar de la ventaja por la posición en la tabla, su boleto a la antesala de la final pende de un hilo.

Todo se definirá el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario, que promete ser una auténtica caldera . Por lo visto en la ida, el espectáculo está más que garantizado para la vuelta.

SV