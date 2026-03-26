El Estadio AKRON de Guadalajara lucirá lleno este jueves para el partido Nueva Caledonia vs Jamaica, primero y que forma parte del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. El Comité Organizador en Guadalajara confirmó que los boletos están agotados para este encuentro del minitorneo de la FIFA, que definirá a uno de los finalistas de la llave que da un lugar en la próxima justa mundialista.

El partido, programado para las 21:00 horas, causó una alta expectativa entre los aficionados, quienes respondieron como se esperaba a la venta de boletos. La demanda da cuenta del interés por vivir de cerca este evento internacional en territorio mexicano y pone a Guadalajara como una de las sedes más atractivas de cara a la justa del próximo verano.

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Los organizadores también recordaron que los boletos para este partido del repechaje son completamente digitales y deberán presentarse de forma obligatoria a través de la aplicación oficial FWC26 Play Off Tournament. Se recomienda a los asistentes verificar con anticipación el acceso desde la app para evitar contratiempos en el ingreso al estadio.

Las selecciones que buscarán su lugar desde esta noche

Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentarán en un duelo decisivo, con la mira puesta en avanzar a la final de su llave, donde el ganador se medirá ante la República Democrática del Congo.

El encuentro no solo les dará una oportunidad más para lograr su meta, sino también un espectáculo que hace suponer cómo será el ambiente que se vivirá durante el Mundial 2026 en nuestra ciudad.

Horario y cómo llegar al Estadio AKRON

Ante el lleno, las autoridades locales emitieron una serie de recomendaciones para garantizar una experiencia ordenada y segura. Se invita a los asistentes a consultar la guía del aficionado, así como a llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos. El estacionamiento del Estadio AKRON estará disponible gratis, aunque se sugiere llegar con al menos tres horas de antelación debido a la alta afluencia prevista.

En materia de movilidad, se implementará un operativo especial en los alrededores del inmueble. La Secretaría de Seguridad realizará cierres viales y habilitará carriles a contraflujo en avenidas principales para agilizar la circulación. Estas medidas buscan facilitar el ingreso y salida de los asistentes en un evento de alta concentración.

Como alternativa de transporte, se habilitará el servicio "Loop Estadio", que comenzará operaciones a partir de las 19:00 horas con unidades cada 10 a 15 minutos. Este circuito recorrerá avenidas como Vallarta, Del Bosque y Del Bajío, además de conectar con estaciones del sistema Mi Macro Periférico, como Ciudad Judicial.

También estará disponible el servicio gratuito "Ride al Estadio", el cual requerirá registro previo en la plataforma Boleto Móvil. Para abordar, los usuarios deberán presentar un código QR individual junto con su entrada al partido. Las salidas están programadas desde distintos puntos: Plaza del Sol (18:30 horas), Gran Plaza (18:40), Plaza Galerías (18:50) y Titanes (19:00). El regreso se realizará 45 minutos después de finalizado el encuentro.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano extenderá su servicio en las líneas L1, L2 y L3 hasta la medianoche, o incluso una hora después del partido en caso de que se prolongue a tiempo extra o penales.

Finalmente, para quienes opten por taxis o plataformas digitales, se definieron accesos específicos: el Acceso Norte por Aviación y Acueducto, y el Acceso Bajo por avenida Vallarta. No obstante, avenidas como Guadalupe, Periférico y Las Torres tendrán restricciones para este tipo de transporte.

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