Chivas asegura a Daniel Aguirre por cuatro años más

Las Chivas blindaron a una de sus piezas fundamentales en el actual proyecto que dirige Gabriel Milito. Este jueves, se hizo oficial la renovación de Daniel Aguirre hasta el año 2030, asegurando la continuidad del futbolista que se ha adueñado de la titularidad en la central .

“El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado la continuidad de uno de sus pilares en el actual proyecto deportivo. Daniel Aguirre renovó su contrato con Chivas hasta 2030, como reconocimiento a su destacado rendimiento y al liderazgo mostrado dentro del terreno de juego.

‘Dani’ ha sido de gran valía para el equipo, pues se trata de un jugador multifacético, que entiende las diferentes fases del juego y es plurifuncional, con capacidad de desempeñarse en distintas posiciones de la zaga y el mediocampo rojiblanco”, se lee en el comunicado.

El defensor, que ha destacado por su solidez, lectura de juego y liderazgo dentro del terreno de juego, se ha convertido en un elemento indispensable dentro del once titular de Milito. Su crecimiento ha sido constante, ganándose la confianza del cuerpo técnico y respondiendo con actuaciones de alto nivel en momentos importantes.

Aguirre no solo ha aportado seguridad defensiva, sino también salida limpia desde el fondo y un notable compromiso en cada partido, características que han sido fundamentales para el funcionamiento colectivo del equipo. Su capacidad para anticipar jugadas y mantener el orden en la última línea lo han colocado como uno de los referentes actuales del plantel .

La directiva rojiblanca reconoció su desempeño y proyección, por lo que no dudó en asegurar su permanencia a largo plazo. Con esta renovación, el club envía un mensaje claro sobre la apuesta por el desarrollo de talento que se identifica con la institución y la continuidad del proyecto.

De cara a los próximos torneos, Aguirre se perfila como uno de los pilares sobre los cuales Chivas buscará consolidar su competitividad y aspirar a los máximos objetivos, respaldado por la confianza plena de Milito.

Números de Aguirre en partidos oficiales con Chivas

Partidos disputados: 25

Minutos jugados: Mil 858

Goles: 3

Asistencias: 3

Pases completados 983

SV