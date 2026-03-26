Coco Gauff es finalista en Miami y subirá en el ranking

Coco Gauff se había acostumbrado a disputar largas batallas bajo el sol de Florida, venía de cuatro partidos de tres sets en las rondas previas en Miami, pero la estadounidense dominó a Karolina Muchova en la semifinal y eliminó a la checa con sets holgados de 6-1, 6-1 para seguir invicta contra ella en seis partidos y, gracias al boleto a la final, superará a Iga Swiatek por el tercer lugar en la próxima clasificación mundial.

A pesar de que perdió su saque en el primer juego del partido, Gauff pisó el acelerador y no vio el retrovisor. La jugadora local se llevó los siguientes 10 juegos del encuentro para alcanzar el marcador parcial de 6-1, 4-0. Muchova llegó a tener el punto para ponerse en ventaja de 2-0 en el primer set, pero no concretó.

Gauff hizo valer seis de once puntos de quiebre en el recital de tenis que dio este jueves ; a pesar de tener problemas al inicio con sus saque, acabó por imponer sus condiciones en un ambiente al que está más que acostumbrada al residir en Florida, para sacar la aplanadora en la cancha.

La suerte parece empezar a sonreírle a la tercera sembrada. Su mejor resultado del año habían sido las semifinales en Dubái y venía de un retiro en tercera ronda en Indian Wells. En Miami nunca había superado los octavos de final, no obstante, a sus 22 años será la tenista estadounidense más joven en la final de este torneo desde Serena Williams en 2003. Tendrá su sexta pelea por un título de esta categoría y está a la caza de su 12° trofeo de la WTA.

SV