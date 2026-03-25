El partido Nueva Caledonia vs Jamaica, correspondiente al repechaje para el Mundial 2026, tendrá impacto en la movilidad de la ciudad de Guadalajara, la misma que lo albergará. Ante la afluencia prevista en el Estadio AKRON, autoridades anunciaron este miércoles ajustes en los horarios en el Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la implementación de rutas especiales para facilitar el traslado de los aficionados.

El encuentro será este jueves 26 de abril a las 21:00 horas.

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Tren Ligero ampliará horario de servicio, ¿qué pasará con el Peribús?

A través de redes sociales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que las líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero extenderán su servicio hasta la medianoche o incluso una hora después de que finalice el encuentro, en caso de que se prolongue por tiempos extra. La recomendación es planificar el regreso con anticipación y considerar este horario especial.

X / @SITEURJAL

Por su parte, la Secretaría de Transporte de Jalisco confirmó también en sus redes sociales que Mi Macro Periférico también ampliará su operación hasta 30 minutos adicionales si el partido termina más tarde de lo previsto (alrededor de las 23:00 horas). Además, se habilitará un servicio especial denominado "Loop Estadio", que comenzará a operar el mismo jueves 26 de marzo a partir de las 19:00 horas.

X / @TransporteJal

Lo que debes saber sobre el partido en el Estadio AKRON

Este duelo que se jugará en Guadalajara tiene un trasfondo histórico. Nueva Caledonia, ubicada en el lugar 150 del ranking FIFA, busca concretar una de las mayores sorpresas al intentar clasificar a su primera Copa del Mundo, torneo de la FIFA que por primera vez se desarrollará en tres países diferentes (México, Estados Unidos). Con una plantilla mayoritariamente semiprofesional y un valor estimado de apenas 6.04 millones de dólares, el conjunto oceánico enfrenta una misión compleja.

El equipo llega tras quedar como uno de los mejores en las eliminatorias de Oceanía, solo por detrás de Nueva Zelanda, y ahora está a dos partidos de hacer historia. Primero deberá superar a Jamaica y, en caso de avanzar, enfrentaría a República Democrática del Congo por un lugar en el Mundial 2026.

A pesar de las diferencias en calidad y sobre todo de experiencia, Nueva Caledonia mantiene intacta la ilusión de lograr una hazaña inédita, mientras Guadalajara se prepara para recibir un encuentro que combinará pasión futbolística con un operativo especial de movilidad.

*Con información de SUN

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