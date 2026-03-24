El camino rumbo a la Copa Mundial 2026 entra en su etapa final con el repechaje internacional, y la ciudad de Guadalajara será una de las sedes donde se definirán algunos de los últimos boletos al torneo más importante a nivel selecciones. El Estadio AKRON, ubicado en la capital de Jalisco, albergará dos partidos decisivos durante la Fecha FIFA de marzo, en los que combinados nacionales de distintas confederaciones buscarán mantenerse con vida para no perderse el evento.

A menos de 80 días del arranque del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio con el encuentro México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, todavía quedan seis boletos disponibles. Hasta ahora, 42 selecciones ya aseguraron su participación, mientras que los cupos restantes se repartirán entre el repechaje europeo y el intercontinental.

¿Qué partidos del repechaje al Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara?

En territorio mexicano, específicamente en Guadalajara, se disputará parte del repechaje intercontinental. El Estadio AKRON (o Guadalajara, como se le llamará durante la Copa del Mundo) será sede del choque entre Jamaica y Nueva Caledonia, duelo que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase para enfrentar a la República Democrática del Congo, ya instalada en la final de esta llave.

El formato contempla partidos a eliminación directa. El ganador entre Jamaica y Nueva Caledonia se medirá a la selección africana en busca de uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026.

Jamaica vs Nueva Caledonia, jueves 26 de marzo

Ganador vs República Democrática del Congo, martes 31 de marzo

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Guadalajara?

Según la última información, los partidos del repechaje intercontinental que se llevarán a cabo en México, incluida Guadalajara, se podrán ver en televisión restringida, streaming e Internet.

Nueva Caledonia vs Jamaica

Fecha: Jueves 26 de marzo, 21:00 horas

Jueves 26 de marzo, 21:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

Ganador vs República Democrática del Congo

Fecha: Martes 31 de marzo, 15:00 horas

Martes 31 de marzo, 15:00 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

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