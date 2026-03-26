Dinamarca cumple en casa y da paso firme rumbo al Mundial

Dinamarca cumplió con los pronósticos para continuar con la ilusión de clasificarse al Mundial 2026. Con una actuación sólida y una ofensiva paciente, que supo esperar su momento sin caer en la desesperación cuando la contundencia no aparecía, el conjunto danés se impuso con autoridad 4-0 a Macedonia del Norte en el Parken Stadium de Copenhague .

En un trámite accesible frente a los normacedonios, Dinamarca no encontró mayores obstáculos para encaminarse a la victoria. Aunque en la primera mitad no logró traducir su dominio en el marcador, en gran parte por las intervenciones del arquero Stole Dimitrievski, quien evitó en repetidas ocasiones la caída de su arco, los daneses mantuvieron la calma, conscientes de la amplia superioridad sobre su rival.

Tras el regreso del medio tiempo, Dinamarca tuvo un cambio evidente, probablemente, por la charla técnica que Brian Riemer les pudo brindar a sus dirigidos. Con más certeza al frente y un par de volantes que vulneraron a los laterales macedonios, el equipo rojiblanco abrió el marcador a través de Mikkel Damsgaard al minuto 49.

A la fiesta ofensiva se sumó Gustav Isaksen con un doblete en el 58 y 59, aprovechándose de una defensiva macedonia totalmente desconcentrada y que no pudo reencontrarse con el orden que presentó en el inicio del encuentro.

Por su parte, Macedonia del Norte generó su primer disparo hasta el minuto 55 , luego de que Enis Bardhi se atreviera a rematar de larga distancia, aunque el esférico pasó muy lejos de la portería. Fuera de esa jugada, los macedonios no pudieron provocar peligro en el arco defendido por Mads Hermansen, quien tuvo una jornada tranquila.

La victoria se consumó con un testarazo de Christian Norgaard. El centrocampista sólo tuvo que empujar un centro por parte de Christian Eriksen que coqueteaba con convertirse en gol olímpico, pero finalmente, le otorgaron la anotación a Norgaard al 75.

Dinamarca, siendo un equipo ordenado y dinámico que encontró la mayoría de sus goles a través de sus bandas, se mantiene en el camino por la clasificación al grupo A del Mundial , sector que compartiría con México, Sudáfrica y Corea del Sur en caso de ganar su siguiente compromiso el próximo 31 marzo, día que será el definitivo para obtener su boleto a la Copa del Mundo.

SV