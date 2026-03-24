Chivas: Jugadores que pierde Gabriel Milito y que están convocados a selección en la Fecha FIFA

Javier "Vasco" Aguirre ha decidido convocar a destacadas figuras de Chivas para que se integren a la Selección Mexicana durante los encuentros de preparación para la Copa Mundial 2026 contra Portugal y Bélgica. Aunque se trata de una noticia positiva ser un seleccionado nacional, el retiro de los jugadores en Fecha FIFA afectaría la escuadra del estratega argentino Gabriel Milito .

Chivas se enfrentará contra los Zorros del Atlas este 29 de marzo en el BMO Stadium de Los Angeles, pero lo hará sin cinco de sus más poderosos elementos: Raúl "Tala" Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando "Hormiga" González .

Los convocados por el "Vasco" Aguirre

Luego de que se diera a conocer que Luis Ángel Malagón pasará meses fuera de actividad tras una operación de la que se recupera, "Tala" Rangel se habría convertido en el principal guardameta de Javier Aguirre .

No es, sin embargo, cuestión de suerte. En lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el de Zapotlán el Grande solo acumula cuatro goles en contra en 12 jornadas del certamen mexicano; además, ha sumado minutos en encuentros contra Islandia, Bolivia y Panamá en lo que va de la preparación mundialista.

Otro de los llamados al Tri es el recién llegado Brian Gutiérrez, el fichado desde la Major League Soccer (MLS) en 2025. Si bien es probable que el "Vasco" Aguirre no lo llame para el resto del certamen de la FIFA —debido a su poco tiempo desempeñándose en Chivas y a que el centro del campo ya tiene representante—, ser el nuevo elemento convocado por el estratega nacional sin duda es un gran comienzo para el mediocampista en su desarrollo profesional en el balompié mexicano .

Quien no podía faltar en el equipo mexicano desde el Rebaño Sagrado es Armando "Hormiga" González. El joven de Guadalajara vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en el principal referente ofensivo de Chivas en la presente temporada .

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Su rendimiento lo tiene muy cerca de alcanzar una marca histórica dentro de la institución rojiblanca, pues el delantero reafirmó su destacado momento llegando así a 22 goles en la temporada. Sin duda, un elemento bien seleccionado del "Vasco" Aguirre para unirse al Tri .

También fueron llamados a la Selección Mexicana Richard Ledezma, quien cuenta con dos partidos consecutivos asistiendo para gol y es un todoterreno; y Roberto Alvarado, el jugador extremo que no puede faltar para completar el 11 de Javier Aguirre.

Partidos de México rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal

Sede: Estadio Banorte (Azteca)

Fecha: 28 de marzo

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Vix Premium, Canal 5, Azteca 7, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network

México vs Bélgica

Sede: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

Fecha: 31 de marzo

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Vix Premium, Canal 5, Azteca 7, aztecadeportes.com, Azteca Deportes Network

Partido amistoso de Chivas

Atlas vs Chivas

Sede: BMO Stadium de Los Angeles, Estados Unidos

Fecha: 29 de marzo

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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