En la historia del futbol mexicano, pocos nombres generan tanta polarización como el de Francisco Guillermo Ochoa Magaña. A las puertas de 2026, el debate sobre la portería de la Selección Nacional no gira en torno a un sistema táctico, sino a la figura de un hombre que busca desafiar la biología y la lógica deportiva: convertirse en el primer futbolista en asistir a seis Copas del Mundo .

La trayectoria de Ochoa en los Mundiales es una narrativa de paciencia y explosividad. Tras "comer banca" en Alemania 2006 y sufrir el desplante táctico de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010, el guardameta jalisciense encontró su redención en Brasil 2014. Aquella tarde en Fortaleza contra la selección local, Ochoa dejó de ser un portero de liga para transformarse en un mito internacional. Su atajada a contramano ante un cabezazo de Neymar se grabó en la videoteca de la FIFA como una de las intervenciones más plásticas del siglo.

Sin embargo, el "Memo" de las luces internacionales convive con el Ochoa de las sombras domésticas . Su carrera ha estado marcada por una deficiencia crónica en las salidas aéreas y el juego de pies, debilidades que han provocado pifias recordadas, como aquel gol de Juan Carlos Cacho en la final de 2007 o errores recientes en salidas con el Tri que han costado puntos en eliminatorias.

A pesar de las críticas, la posibilidad de verlo en 2026 es real. Los defensores de su convocatoria argumentan que la portería es una posición de oficio y nervios templados, cualidades que Ochoa exhala en los momentos de máxima presión. Mientras que arqueros más jóvenes han flaqueado en el escenario internacional, el actual portero del AEL Limassol FC de Chipre parece alimentarse del himno nacional y la presión de la grada.

Pero el futbol es también un juego de contingencias. La historia de los Mundiales nos enseña que el puesto de portero es ingrato y, a veces, impredecible. Aunque México suele ser fiel a su titular, casos como el de Francia en 1978 o el cambio estratégico de Tim Krul con Países Bajos en 2014, recuerdan que el segundo y tercer arquero deben estar listos.

Si Ochoa asiste a la justa que arranca el próximo 11 de junio, su rol podría ser el de un mentor o el de un seguro de vida ante una emergencia, una situación que selecciones como Brasil en 2022 llevaron al extremo del reconocimiento deportivo al dar minutos incluso a su tercer guardameta.

El camino al 2026 decidirá si Guillermo Ochoa cierra su ciclo como una leyenda activa o como el referente que dio paso a la nueva guardia . Lo cierto es que, con guantes o sin ellos, su nombre ya está escrito en la piedra del futbol mundial.

Historia de Guillermo Ochoa en los Mundiales (2006-2022)

Alemania 2006: Asistió como tercer portero con solo 20 años, detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona. No sumó minutos.

Sudáfrica 2010: Llegaba como el favorito tras un proceso sólido, pero Javier Aguirre decidió de último minuto otorgar la titularidad al veterano Óscar "Conejo" Pérez. Ochoa se quedó en la banca todo el torneo.

Brasil 2014: Su consolidación mundial. Fue el héroe ante Brasil con la icónica atajada a Neymar (comparada con la de Banks a Pelé en el 70). Solo recibió tres goles en cuatro partidos.

Rusia 2018: Fue el segundo portero con más atajadas del torneo (25), destacando su actuación ante Alemania en el histórico triunfo 1-0.

Qatar 2022: Detuvo un penal crucial a Robert Lewandowski, manteniendo viva la esperanza de México en el debut, aunque el equipo no avanzó de fase de grupos.

LO MEJOR: La atajada a Neymar (2014), el penal a Lewandowski (2022) y sus años en el AC Ajaccio, donde llegó a realizar 12 atajadas en un solo partido contra el PSG de Ibrahimovic.

LAS PIFIAS: Final Clausura 2007: Un error en la salida ante Pachuca que costó un gol de Juan Carlos Cacho.

Amistoso vs. Corea del Norte (2010): Un disparo lejano que se le escurrió por debajo de los brazos.

Chile vs. México (7-0): Aunque no fue el único culpable, fue la noche más oscura de su carrera profesional.

¿Por qué sigue siendo candidato para 2026?

A pesar de sus 40 años (en 2026 tendrá casi 41), su candidatura se basa en:

Jerarquía y Liderazgo: Su experiencia en vestidores complicados es vista como vital por cuerpos técnicos como el de Javier Aguirre. Rendimiento en torneos cortos: Históricamente, Ochoa eleva su nivel en el escenario mundialista, independientemente de su momento en clubes. Falta de Consolidación del Relevo: Aunque Raúl “Tala” atraviesa un gran momento, la "sombra" de Ochoa sigue pesando mediática y deportivamente.

Antecedentes

Históricamente, es inusual que una selección cambie de portero a menos que haya lesión o expulsión . Sin embargo, hay casos notables:

Francia 1978: Usó a sus tres porteros (Bertrand-Demanes, Baratelli y Dropsy) por lesiones.

Países Bajos 2014: Louis van Gaal cambió a Cillessen por Tim Krul específicamente para la tanda de penales contra Costa Rica (una de las movidas tácticas más famosas).

Brasil 2022: Tite metió a su tercer portero, Weverton, en los minutos finales ante Corea del Sur solo para que todos sus jugadores tuvieran actividad mundialista.

SV