Mundial 2026: Así se definen los últimos seis clasificados en Guadalajara, Monterrey y Europa

Muy pronto se definirán las seis plazas restantes para la Copa del Mundo 2026, a través de dos torneos de repechaje que completarán la lista final de 48 selecciones participantes.

Por un lado, Europa pondrá en juego cuatro cupos entre 16 equipos. Por otro, un repechaje intercontinental —que se celebrará en México— otorgará los dos boletos restantes.

Un Mundial ampliado

La edición de 2026 será la más grande hasta ahora, con una expansión de 32 a 48 selecciones respecto a Qatar 2022 . Además, será la primera vez que tres países organicen conjuntamente el torneo: Estados Unidos, Canadá y México.

Entre los equipos que disputan el repechaje en Europa destaca Italia, tetracampeona del mundo, que busca evitar quedar fuera por tercera ocasión consecutiva.

El técnico Gennaro Gattuso reconoció la tensión que rodea al equipo:

“Es innegable que hay nerviosismo. Solo alguien sin sangre en las venas no lo sentiría”.

En este proceso también hay selecciones que aspiran a su primera clasificación mundialista, como Nueva Caledonia, Surinam, Kosovo y Albania.

Europa contará con 16 representantes en el Mundial, más que cualquier otra confederación. Doce ya aseguraron su lugar, mientras que los últimos cuatro surgirán de este repechaje.

Formato y cruces en Europa

El repechaje europeo se disputará a eliminación directa : ocho semifinales a partido único darán paso a cuatro finales, cuyos ganadores obtendrán el boleto.

Participan los 12 segundos lugares de la fase de grupos, junto con cuatro selecciones clasificadas por su rendimiento en la Liga de Naciones de la UEFA.

Los cruces quedaron definidos así:

Ruta A : Italia vs. Irlanda del Norte | Gales vs. Bosnia y Herzegovina

: Italia vs. Irlanda del Norte | Gales vs. Bosnia y Herzegovina Ruta B : Ucrania vs. Suecia | Polonia vs. Albania

: Ucrania vs. Suecia | Polonia vs. Albania Ruta C : Turquía vs. Rumania | Eslovaquia vs. Kosovo

: Turquía vs. Rumania | Eslovaquia vs. Kosovo Ruta D: Dinamarca vs. Macedonia del Norte | República Checa vs. Irlanda

Los equipos mejor posicionados en el ranking serán locales en semifinales, mientras que las sedes de las finales se definieron por sorteo.

Repechaje intercontinental: formato especial

La FIFA implementó un sistema distinto para el repechaje intercontinental, denominado “Torneo Clasificatorio”, en el que seis selecciones competirán por dos lugares .

Los participantes son:

CONCACAF: Jamaica y Surinam

Asia: Irak

África: República Democrática del Congo

CONMEBOL: Bolivia

Oceanía: Nueva Caledonia

El formato establece que las cuatro selecciones con peor ranking disputen dos semifinales. Los ganadores avanzarán a finales contra los dos mejor posicionados (República Democrática del Congo e Irak). Los vencedores de esas finales clasificarán al Mundial.

Sedes y enfrentamientos en México

Los partidos del repechaje intercontinental se jugarán en Guadalajara y Monterrey. Los cruces son:

Ruta 1: Nueva Caledonia vs. Jamaica (el ganador enfrenta a República Democrática del Congo).

Ruta 2: Bolivia vs. Surinam (el ganador enfrenta a Irak).

Las semifinales se disputarán el jueves, mientras que las finales se jugarán el martes siguiente.

Selecciones ya clasificadas

Hasta el momento, varias selecciones ya tienen asegurado su lugar en el Mundial:

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

CONCACAF: Curazao, Haití, Panamá.

CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Europa (UEFA): Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza.

La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México . La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, que durante el torneo será conocido como el Estadio de Nueva York–Nueva Jersey.

SV