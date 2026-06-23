Mundial 2026: qué partidos hay HOY, 23 de junio, y cuáles pasan por TV abierta

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con una jornada clave dentro de la fase de grupos. Los sectores K y L entran en acción con selecciones que buscan acercarse a la clasificación rumbo a los dieciseisavos de final, mientras millones de aficionados en México siguen de cerca el torneo a través de la televisión abierta.

Para este día se disputarán cuatro encuentros internacionales, destacando la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo con Portugal y la selección de Inglaterra, una de las favoritas para pelear por el título.

Partidos del Mundial 2026 hoy, 23 de junio

La actividad mundialista de este martes contempla los siguientes encuentros:

Portugal vs Uzbekistán | 11:00 horas

Inglaterra vs Ghana | 14:00 horas

Panamá vs Croacia | 17:00 horas

Colombia vs República Democrática del Congo | 20:00 horas

Los partidos corresponden a la segunda jornada de los grupos K y L, por lo que varios equipos podrían dar un paso importante hacia la siguiente ronda o complicar sus aspiraciones de clasificación.

¿Qué partidos pasan HOY por TV abierta en México?

Como ya es sabido, las transmisiones gratuitas del Mundial 2026 en México están a cargo de las cadenas mexicanas TV Azteca y TelevisaUnivision, que cuentan con una selección de encuentros para señal abierta.

Para este martes 23 de junio, TV Azteca confirmó la transmisión gratuita del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo , duelo correspondiente al Grupo K que se jugará en horario estelar para el público mexicano. La cobertura podrá seguirse por Azteca 7 y plataformas digitales de Azteca Deportes.

El resto de partidos podrán seguirse a través de la plataforma de pago, ViX.

El duelo más atractivo de la jornada

Uno de los encuentros más esperados es el Portugal vs Uzbekistán. La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, busca acercarse a la clasificación y confirmar su condición de favorita dentro del Grupo K. Por su parte, Uzbekistán intentará dar la sorpresa frente a una de las potencias europeas.

También destaca el choque entre Inglaterra y Ghana, correspondiente al Grupo L, donde los ingleses intentarán mantener el paso perfecto en la fase de grupos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO