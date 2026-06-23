Mundial 2026: qué partidos hay HOY, 23 de junio, y cuáles pasan por TV abierta

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con una jornada clave dentro de la fase de grupos. Los sectores K y L entran en acción con selecciones que buscan acercarse a la clasificación rumbo a los dieciseisavos de final, mientras millones de aficionados en México siguen de cerca el torneo a través de la televisión abierta.Para este día se disputarán cuatro encuentros internacionales, destacando la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo con Portugal y la selección de Inglaterra, una de las favoritas para pelear por el título.La actividad mundialista de este martes contempla los siguientes encuentros:Los partidos corresponden a la segunda jornada de los grupos K y L, por lo que varios equipos podrían dar un paso importante hacia la siguiente ronda o complicar sus aspiraciones de clasificación.Como ya es sabido, las transmisiones gratuitas del Mundial 2026 en México están a cargo de las cadenas mexicanas TV Azteca y TelevisaUnivision, que cuentan con una selección de encuentros para señal abierta.Para este martes 23 de junio, TV Azteca confirmó la transmisión gratuita del encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, duelo correspondiente al Grupo K que se jugará en horario estelar para el público mexicano. La cobertura podrá seguirse por Azteca 7 y plataformas digitales de Azteca Deportes.El resto de partidos podrán seguirse a través de la plataforma de pago, ViX.Uno de los encuentros más esperados es el Portugal vs Uzbekistán. La selección portuguesa, liderada por Cristiano Ronaldo, busca acercarse a la clasificación y confirmar su condición de favorita dentro del Grupo K. Por su parte, Uzbekistán intentará dar la sorpresa frente a una de las potencias europeas.También destaca el choque entre Inglaterra y Ghana, correspondiente al Grupo L, donde los ingleses intentarán mantener el paso perfecto en la fase de grupos.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.AO