Este lunes 22 de junio fue notificada en el interior del Penal de Puente Grande la negativa de amparo por parte de un Juez de Distrito a Omar "N", exfutbolista de Chivas y de la Selección Mexicana, de acuerdo con información que trascendió en redes sociales.

De esta manera, al exjugador de Chivas le fue negado el amparo en contra del auto de vinculación a proceso que le fue dictado el 10 de octubre del 2025 por el delito de abuso sexual infantil .

El exfutbolista continuará detenido en el complejo carcelario de Puente Grande, conocido como Comisaría de Prisión Preventiva, ubicado en El Salto, Jalisco.

Se espera que el exjugador interponga un recurso de revisión para que el asunto sea revisado en un Tribunal Colegiado en materia penal o, en caso de que no interponga recurso, la negativa de amparo quedaría firme y seguirá avanzando el proceso penal hasta la sentencia definitiva.

Las acusaciones y las pruebas contra Omar "N"

El exjugador de Chivas fue señalado de presunto abuso sexual en contra de una menor de edad . Luego de la acusación y su vinculación, un juez rechazó la solicitud de que pudiera continuar dicho litigio en libertad.

La Fiscalía de Jalisco, a través de un boletín, declaró que el Ministerio Público integró la carpeta con datos de prueba que motivaban la existencia de un delito tipificado como abuso sexual infantil. Además, solicitó la orden de aprehensión que se cumplimentó el pasado 4 de octubre de 2025.

La carpeta de investigación que sostiene las acusaciones de la denuncia contiene:

La declaración de la menor.

La declaración de la madre.

Un dictamen psicológico favorable para la víctima.

Un video grabado por la víctima.

42 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde Omar "N" le enviaba mensajes condicionantes a la víctima como "si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá", "me voy a enojar", etc.

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FF