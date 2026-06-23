La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 23 de junio con un atractivo enfrentamiento entre Colombia y RD Congo, correspondiente al Grupo K. El conjunto sudamericano buscará establecer su liderato, mientras que la escuadra africana intentará conseguir unidades importantes que le permitan mantenerse en la lucha por un boleto a la siguiente ronda.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, escenario donde ambos equipos pondrán en juego objetivos importantes dentro del certamen. Para que no te pierdas ningún detalle, te compartimos el horario y las opciones de transmisión para seguir en vivo este partido.

¿Cómo llegan Colombia y RD Congo?

Colombia y RD Congo afrontarán este partido con realidades distintas dentro del Grupo K. El combinado cafetero llega como líder absoluto del sector tras sumar tres puntos en su presentación, mientras que los africanos buscarán mantener vivas sus aspiraciones luego de rescatar un empate en su debut.

La Selección de Colombia encabeza la clasificación con tres unidades, gracias a una victoria en la que consiguió tres goles a favor y recibió uno. Este resultado le permite ocupar la primera posición y llegar con confianza a la segunda jornada de la fase de grupos.

Por su parte, RD Congo suma un punto después de igualar en su primer compromiso. El conjunto africano registra un gol anotado y uno recibido, estadísticas que comparte con Portugal, selección con la que se encuentra igualado en unidades. En tanto, Uzbekistán ocupa el último lugar del sector sin puntos.

Dónde ver EN VIVO el partido Colombia vs RD Congo del Mundial 2026

El duelo entre Colombia y RD Congo, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se disputará este martes 23 de junio de 2026. El balón rodará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como sede el Estadio Guadalajara.

Los aficionados en México podrán seguir todas las acciones de este encuentro mediante televisión abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Fecha y hora: Martes 23 de junio, 20:00 horas

Martes 23 de junio, 20:00 horas Estadio: Estadio Guadalajara, Jalisco, México

Estadio Guadalajara, Jalisco, México Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes Network, Pase Mundial 2026 (ViX Premium) y Azteca Deportes App

Colombia y RD Congo protagonizarán un duelo importante dentro del Grupo K, en una jornada que podría comenzar a definir el panorama de la clasificación. Mientras los sudamericanos buscarán mantenerse en la cima del sector, el conjunto africano intentará sumar puntos que le permitan seguir en la pelea por uno de los boletos a la fase de eliminación directa.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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