Mundial 2026: qué partidos hay HOY, 18 de junio, y cuáles pasan por TV abierta

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves 18 de junio con una jornada clave dentro de la segunda fecha de la fase de grupos. Los sectores A y B entran nuevamente en actividad y varios equipos podrían dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

La atención de los aficionados mexicanos estará centrada en la Selección Mexicana, que enfrenta a Corea del Sur en Guadalajara en busca de asegurar su boleto a la siguiente ronda tras debutar con victoria ante Sudáfrica.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 18 de junio

La agenda de este jueves contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos A y B:

República Checa vs Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas

Canadá vs Qatar | 16:00 horas

México vs Corea del Sur | 19:00 horas

Se trata de una jornada decisiva para varias selecciones. México y Canadá, dos de los países anfitriones, podrían sellar su clasificación con un triunfo, mientras que equipos como Sudáfrica, República Checa y Qatar necesitan sumar para mantenerse con vida en el torneo.

México vs Corea del Sur, el partido más esperado del día

El duelo estelar se disputará en el Estadio Guadalajara. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado después de vencer 2-0 a Sudáfrica en su debut, mientras que Corea del Sur sorprendió al derrotar 2-1 a República Checa.

Una victoria mexicana garantizaría prácticamente el pase a la ronda eliminatoria y permitiría afrontar con mayor tranquilidad el cierre de la fase de grupos. Aguirre ha destacado la calidad del conjunto asiático y advirtió sobre el peligro que representan jugadores como Son Heung-min y Lee Kang-in.

¿Qué partidos van por TV abierta en México?

Cabe recordar que la transmisión del Mundial 2026 en México está repartida entre diferentes cadenas. Para este jueves 18 de junio, el partido México vs Corea del Sur sí podrá verse completamente gratis a través de TV Azteca, además de Canal 5 y plataformas de paga como ViX.

Por su parte, el resto de los encuentros del día estarán disponibles principalmente mediante señales de paga y plataformas digitales con derechos de transmisión como las ya mencionadas.

Jornada clave rumbo a los dieciseisavos

Con la primera ronda de partidos ya completada, el Mundial 2026 comienza a definir sus grupos. Los resultados de este jueves podrían dejar a algunas selecciones muy cerca de la clasificación y a otras al borde de la eliminación.

México buscará aprovechar su condición de local en Guadalajara para dar un golpe de autoridad ante Corea del Sur y acercarse a la siguiente fase, en una de las noches más importantes para el Tri en lo que va de la Copa del Mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO