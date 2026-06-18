La Copa Mundial de la FIFA 2026 vivirá uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada este jueves 18 de junio, cuando México y Corea del Sur se enfrenten en el Estadio Guadalajara. El partido, programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), reúne a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria y que ahora buscarán consolidarse como líderes del Grupo A.

Con tres puntos en su cuenta, ambos equipos llegan en igualdad de condiciones a un duelo que podría marcar el rumbo de la clasificación dentro del sector. Además de poner en juego el liderato, el resultado permitirá al ganador acercarse de manera importante a los octavos de final. En esta nota te contamos cómo llegan México y Corea del Sur, así como todos los detalles de este esperado compromiso del Mundial 2026.

¿Cómo llegan México y Corea del Sur?

Ambas selecciones llegan a este compromiso después de haber iniciado con victoria su participación en la fase de grupos. México ocupa la primera posición del sector gracias a su diferencia de goles de +2, resultado de un triunfo ante Sudáfrica, y sobre todo, que mantuvo su portería imbatida, lo que le permitió sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

Por su parte, Corea del Sur también comenzó su camino mundialista con un resultado positivo. El conjunto asiático cuenta igualmente con tres unidades tras imponerse en su encuentro inaugural ante Chequia, donde registró dos goles a favor y uno en contra, para una diferencia de goles de +1.

La situación en la tabla coloca a ambas selecciones en los primeros puestos del grupo, aunque con una ligera ventaja para el representativo mexicano. Debido a ello, este enfrentamiento adquiere una relevancia especial, ya que el ganador tendrá la oportunidad de afianzarse en la parte alta de la clasificación.

Con los dos equipos invictos y separados únicamente por la diferencia de goles, el duelo promete ser determinante en el desarrollo del grupo. Además de los tres puntos en disputa, el liderato absoluto del sector estará en juego sobre la cancha.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur?

La Copa Mundial vivirá uno de los encuentros más llamativos para uno de los países sede este jueves 18 de junio, cuando la Selección Mexicana reciba a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y reunirá a miles de aficionados que esperan ver al conjunto tricolor dar un nuevo paso en su camino dentro del torneo.

Los aficionados tendrán varias alternativas para seguir las acciones de este compromiso. La transmisión estará disponible en televisión abierta y restringida. Asimismo, quienes prefieran verlo por internet podrán hacerlo a través de la plataforma ViX Premium mediante la señal Pase Mundial 2026.

Fecha y hora: Jueves 18 de junio, 19:00 horas

Jueves 18 de junio, 19:00 horas Estadio: Estadio Guadalajara, Guadalajara, México

Estadio Guadalajara, Guadalajara, México Transmisión: Canal 5, Nu9ve, Azteca 7, Azteca Deportes Network y Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

México buscará aprovechar el apoyo de su gente en una sede mundialista de gran tradición, mientras que Corea del Sur intentará imponer su velocidad e intensidad para complicar a los dirigidos por Javier Aguirre.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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