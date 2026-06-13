El liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará en disputa este jueves 18 de junio, cuando México y Corea del Sur se enfrenten en el Estadio Guadalajara en uno de los compromisos más atractivos de la fase de grupos. Ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la siguiente ronda en un duelo que promete intensidad y gran expectativa entre los aficionados.

Además de lo que ocurra dentro del terreno de juego, las condiciones meteorológicas podrían convertirse en un factor determinante durante el encuentro. Conocer el pronóstico del clima para Guadalajara será clave tanto para quienes asistirán al estadio como para quienes seguirán el partido desde casa, ya que la temperatura y la posibilidad de lluvia podrían influir en el desarrollo del juego.

Por eso, en EL INFORMADOR consultamos las condiciones y tenemos listo el reporte para que tomes tus precauciones.

El pronóstico de AccuWeather para el México vs Corea del Sur

Según los datos meteorológicos proporcionados por el portal del clima AccuWeather, el jueves 18 de junio de 2026, Guadalajara presentará condiciones mixtas que los aficionados deben considerar. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius, ofreciendo un ambiente cálido.

Pronóstico por hora antes del partido en Guadalajara

Hora | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Condiciones del cielo

10:00 | 23 grados Celsius | 5% | Parcialmente soleado

11:00 | 25 grados Celsius | 5% | Parcialmente soleado

12:00 | 27 grados Celsius | 8% | Caluroso/Nubosidad dispersa

13:00 | 27 grados Celsius | 43% | Incremento de nubosidad

14:00 | 28 grados Celsius | 47% | Nublado

15:00 | 27 grados Celsius | 51% | Lluvia estimada (0.27 pulgadas)

16:00 | 26 grados Celsius | 24% | Nublado/Disminución de lluvia

Las horas con mayor probabilidad de lluvia son a las 15:00 horas con 51%, a las 14:00 horas con 47% y a las 13:00 horas con 43%.

Pronóstico por hora cerca y durante el partido en Guadalajara

El panorama cambia hacia la tarde y la noche . A la hora del silbatazo inicial, programado para las 19:00 horas locales, la temperatura descenderá a unos agradables 22 grados Celsius. La humedad rondará el 60%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior.

Hora | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Condiciones del cielo

17:00 | 25 grados Celsius | 20% | Nublado/chubasco disperso

18:00 | 24 grados Celsius | 15% | Mayormente nublado

19:00 | 23 grados Celsius | 15% | Mayormente nublado

20:00 | 22 grados Celsius | 19% | Nublado

21:00 | 21 grados Celsius | 55% | Tormentas eléctricas/Lluvia

22:00 | 20 grados Celsius | 60% | Lluvia y tormentas

23:00 | 19 grados Celsius | 55% | Chubascos/Nublado

El factor más importante será la probabilidad de precipitaciones. Existen posibilidades de lluvia durante la noche. Esto significa que el césped del Estadio Guadalajara podría estar rápido y resbaladizo entre la mitad y el final del juego, un detalle táctico que ambos entrenadores deberán tomar en cuenta para el desarrollo.

También podría llover a la hora de la salida, por lo que vale tener precaución en ese momento del día.

Esta nota se actualizará considerando los cambios del tiempo conforme se acerque el duelo.

¿Cómo llegan México y Corea del Sur al encuentro?

El duelo no podría ser más emocionante. Tanto la Selección Mexicana como la de Corea del Sur lideran el Grupo A de la Copa Mundial 2026 tras ganar sus respectivos partidos inaugurales. Ambos equipos suman tres puntos, pero el equipo tricolor ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles (+2 contra +1).

En su debut oficial en el Estadio Ciudad de México, el conjunto azteca demostró su poderío ofensivo al vencer 2-0 a Sudáfrica. Las anotaciones fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. No obstante, el partido estuvo marcado por una gran intensidad física que resultó en la expulsión del defensa central César Montes, una baja sensible para el esquema defensivo mexicano en este próximo compromiso.

Por su parte, Corea del Sur demostró una enorme capacidad de reacción en su primer juego, disputado precisamente en el Estadio Guadalajara. Tras ir perdiendo 0-1 ante la República Checa, la escuadra asiática logró una espectacular remontada para terminar ganando 2-1. Los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu sellaron la victoria, dejando claro que son un rival muy peligroso.

Consejos para los asistentes al Estadio Guadalajara

Si eres uno de los afortunados que asistirá a este partido mundialista en nuestra ciudad, sería bueno que te prepares adecuadamente. El clima y la logística del evento exigen planificación.

Esta es una lista de recomendaciones esenciales:

Lleva un impermeable ligero: Dado el pronóstico de posibles chubascos nocturnos, un poncho o impermeable compacto es tu mejor aliado. Recuerda que los paraguas grandes suelen estar prohibidos en los estadios mundialistas.

Dado el pronóstico de posibles chubascos nocturnos, un poncho o impermeable compacto es tu mejor aliado. Recuerda que los paraguas grandes suelen estar prohibidos en los estadios mundialistas. Viste en capas: La tarde será calurosa (28°C), pero la temperatura bajará al anochecer. Una chamarra ligera o un suéter te mantendrán cómodo durante el segundo tiempo.

La tarde será calurosa (28°C), pero la temperatura bajará al anochecer. Una chamarra ligera o un suéter te mantendrán cómodo durante el segundo tiempo. Llega con anticipación: El partido comienza a las 19:00 horas, pero las puertas del estadio abrirán horas antes. Evita el tráfico de la ciudad y los filtros de seguridad saturados.

El partido comienza a las 19:00 horas, pero las puertas del estadio abrirán horas antes. Evita el tráfico de la ciudad y los filtros de seguridad saturados. Calzado cómodo y antiderrapante: Si la lluvia se hace presente, las escaleras y pasillos del recinto pueden volverse resbaladizos. Prioriza tu seguridad.

Si la lluvia se hace presente, las escaleras y pasillos del recinto pueden volverse resbaladizos. Prioriza tu seguridad. Mantente hidratado: A pesar de la posible lluvia, la humedad y el calor de la tarde exigen un buen consumo de agua antes de ingresar al recinto.

El escenario está listo. El clima añadirá un toque de dramatismo a un partido que promete ser uno de los más emocionantes de la primera fase. Prepara tu camiseta, revisa el pronóstico del tiempo una vez más antes de salir y prepárate para vivir la pasión del futbol al máximo nivel.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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