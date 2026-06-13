El liderato del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará en disputa este jueves 18 de junio, cuando México y Corea del Sur se enfrenten en el Estadio Guadalajara en uno de los compromisos más atractivos de la fase de grupos. Ambos equipos buscarán dar un paso firme hacia la siguiente ronda en un duelo que promete intensidad y gran expectativa entre los aficionados.Además de lo que ocurra dentro del terreno de juego, las condiciones meteorológicas podrían convertirse en un factor determinante durante el encuentro. Conocer el pronóstico del clima para Guadalajara será clave tanto para quienes asistirán al estadio como para quienes seguirán el partido desde casa, ya que la temperatura y la posibilidad de lluvia podrían influir en el desarrollo del juego.Por eso, en EL INFORMADOR consultamos las condiciones y tenemos listo el reporte para que tomes tus precauciones.Según los datos meteorológicos proporcionados por el portal del clima AccuWeather, el jueves 18 de junio de 2026, Guadalajara presentará condiciones mixtas que los aficionados deben considerar. Durante el día, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados Celsius, ofreciendo un ambiente cálido.Las horas con mayor probabilidad de lluvia son a las 15:00 horas con 51%, a las 14:00 horas con 47% y a las 13:00 horas con 43%.El panorama cambia hacia la tarde y la noche . A la hora del silbatazo inicial, programado para las 19:00 horas locales, la temperatura descenderá a unos agradables 22 grados Celsius. La humedad rondará el 60%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior.El factor más importante será la probabilidad de precipitaciones. Existen posibilidades de lluvia durante la noche. Esto significa que el césped del Estadio Guadalajara podría estar rápido y resbaladizo entre la mitad y el final del juego, un detalle táctico que ambos entrenadores deberán tomar en cuenta para el desarrollo.También podría llover a la hora de la salida, por lo que vale tener precaución en ese momento del día.Esta nota se actualizará considerando los cambios del tiempo conforme se acerque el duelo.El duelo no podría ser más emocionante. Tanto la Selección Mexicana como la de Corea del Sur lideran el Grupo A de la Copa Mundial 2026 tras ganar sus respectivos partidos inaugurales. Ambos equipos suman tres puntos, pero el equipo tricolor ocupa la primera posición gracias a una mejor diferencia de goles (+2 contra +1).En su debut oficial en el Estadio Ciudad de México, el conjunto azteca demostró su poderío ofensivo al vencer 2-0 a Sudáfrica. Las anotaciones fueron obra de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. No obstante, el partido estuvo marcado por una gran intensidad física que resultó en la expulsión del defensa central César Montes, una baja sensible para el esquema defensivo mexicano en este próximo compromiso.Por su parte, Corea del Sur demostró una enorme capacidad de reacción en su primer juego, disputado precisamente en el Estadio Guadalajara. Tras ir perdiendo 0-1 ante la República Checa, la escuadra asiática logró una espectacular remontada para terminar ganando 2-1. Los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu sellaron la victoria, dejando claro que son un rival muy peligroso.Si eres uno de los afortunados que asistirá a este partido mundialista en nuestra ciudad, sería bueno que te prepares adecuadamente. El clima y la logística del evento exigen planificación.Esta es una lista de recomendaciones esenciales:El escenario está listo. El clima añadirá un toque de dramatismo a un partido que promete ser uno de los más emocionantes de la primera fase. Prepara tu camiseta, revisa el pronóstico del tiempo una vez más antes de salir y prepárate para vivir la pasión del futbol al máximo nivel.-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF