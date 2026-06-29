Mundial 2026: ¿Qué partidos se verán GRATIS por TV abierta este lunes 29 de junio?

La actividad del Mundial 2026 continúa su marcha y los aficionados al futbol buscan las mejores opciones para seguir el torneo. Este lunes 29 de junio, la agenda presenta encuentros que definirán el rumbo de varias selecciones. Para quienes desean sintonizar los juegos sin costo, existen partidos gratis que se transmitirán por TV abierta en el territorio mexicano.

La fase actual del campeonato exige a los equipos mostrar su mejor nivel en el terreno de juego y las cadenas de televisión han ajustado sus programaciones para ofrecer la cobertura de los enfrentamientos programados para esta jornada. En esta ocasión, dos compromisos acaparan la atención de los seguidores.

El comité organizador de la FIFA ha confirmado los horarios oficiales para ambos encuentros. Las sedes elegidas para albergar estos juegos son el Estadio Boston en Estados Unidos y el Estadio Monterrey en México. Cada recinto se ha preparado para recibir a miles de aficionados en sus tribunas.

¿Dónde ver Alemania vs. Paraguay GRATIS y EN VIVO?

El primer partido del día enfrenta a las selecciones de Alemania y Paraguay. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Boston, una de las sedes designadas para el torneo. El silbatazo inicial está programado para las 14:30 horas, tiempo del centro de México.

Para este compromiso, los televidentes tienen diversas alternativas de transmisión. La señal gratuita estará disponible a través de Canal 5. Asimismo, el juego podrá seguirse por televisión de paga en TUDN y mediante la plataforma de streaming ViX.

¿Dónde ver Países Bajos vs Marruecos GRATIS y EN VIVO?

Más tarde, la atención se trasladará a la República Mexicana, específicamente al Estadio Monterrey. En este recinto, los combinados de Países Bajos y Marruecos medirán fuerzas en el segundo encuentro de la cartelera. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Los aficionados podrán sintonizar el juego sin costo mediante las señales de Azteca 7 y Canal 5. De igual forma, las opciones de TUDN y ViX mantendrán la transmisión para sus suscriptores.

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La disponibilidad de estos encuentros en canales de acceso libre permite que un mayor número de personas siga el desarrollo del torneo. Se recomienda a los espectadores verificar sus guías locales para sintonizar los canales a tiempo.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB