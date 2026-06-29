Este lunes inició la emoción de la Primera Ronda en Wimbledon. En este arranque, el joven español de 19 años, Rafa Jódar, se estrenó con victoria en su debut, primer torneo que disputa como profesional sobre hierba .

El español, número 26 del ranking de tenis de la ATP, venció al británico Felix Gil por 6-3, 6-3 y 7-5 y continúa vigente en el torneo inglés.

Detalles del debut en Wimbledon

El madrileño, recuperado de las molestias en el músculo abdominal que no le permitieron competir en Queen's ni en Eastbourne, comenzó con paso firme y sólo concedió una pérdida de saque durante todo el encuentro, que tuvo una duración de 1 hora y 58 minutos .

Jódar, desde el comienzo del partido, tuvo muy claro el camino a seguir ante un rival que tuvo dificultades para aguantar la velocidad de bola que impuso el español.

Después de unos juegos de adaptación, en el cuarto game ya puso en complicaciones el saque de su rival, que tuvo que levantar una bola de peligro, lo que fue el preludio de lo que iba a suceder después, cuando el 26 del ATP completó el zarpazo al resto y mantuvo la ventaja para adelantarse en el marcador por 6-3.

El segundo set tuvo prácticamente el mismo guion que el inaugural, en el que Jódar se mostró muy sólido con sus servicios, además de aprovechar las opciones a favor, realizando dos nuevos zarpazos en la manga para cerrar por 6-3 y ponerse dos sets a cero.

El inicio del tercero fue el único momento en el que el español perdió el timón del partido al entregar su saque por primera vez, una desventaja que tres juegos después recuperó en un parcial largo y disputado que fue clave para que no se complicase el encuentro.

A partir de ese momento, ambos tenistas pusieron a buen recaudo sus turnos de saque hasta que, en el duodécimo juego, cerró el encuentro con un break para imponerse por 7-5.

El rival de Jódar

En la segunda ronda, el vigésimo tercer cabeza de serie del torneo se verá las caras con Pablo Carreño, quien consiguió su primera victoria en Wimbledon por la retirada del canadiense Denis Shapovalov cuando iba ganando por dos sets a cero.

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FF