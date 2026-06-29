Alemania y Paraguay tendrán este lunes 29 de junio su participación en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un enfrentamiento decisivo en el Estadio de Boston. Ambos equipos lograron avanzar desde la fase de grupos, aunque llegan a la ronda de eliminación directa con la necesidad de mostrar una mejor versión para mantenerse con vida en el torneo.

El conjunto alemán intentará confirmar su regreso a las fases definitivas de un Mundial tras las eliminaciones tempranas sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022, mientras que Paraguay buscará repetir la histórica actuación que firmó en Sudáfrica 2010 después de perderse las tres ediciones anteriores. En esta nota te contamos el horario del partido, dónde verlo en vivo y lo que está en juego para ambos equipos en su camino hacia los octavos de final.

¿Cómo llegan Alemania y Paraguay?

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann avanzó a esta instancia, pero su rendimiento ha sido irregular. Alemania inició con una contundente victoria de 7-1 sobre Curazao, seguida de un triunfo en tiempo de descuento por 2-1 ante Costa de Marfil. Sin embargo, la derrota por 2-1 frente a Ecuador en el cierre de la fase de grupos desató críticas en el entorno alemán. Voces influyentes como la de Jürgen Klopp han exigido una mejora sustancial en el estilo de juego y la inclusión como titular del delantero Deniz Undav, quien ha marcado tres goles ingresando desde el banquillo.

En la otra llave, Paraguay, comandado por Gustavo Alfaro, también llega bajo la lupa. Tras caer 4-1 ante Estados Unidos en su debut, lograron una victoria por 1-0 contra Turquía, a pesar de sufrir la expulsión de Miguel Almirón en el primer tiempo. Su pase se selló con un empate sin goles frente a Australia, utilizando un planteamiento ultradefensivo que generó cuestionamientos hacia el estratega. Para este compromiso, la Albirroja recupera a Almirón, quien hizo historia al ser el primer expulsado en un Mundial por taparse la boca al discutir con un rival, pero pierde por suspensión a Diego Gómez.

Ambas selecciones tienen un antecedente directo en rondas de eliminación: en el Mundial de 2002, los europeos se impusieron 1-0 con una anotación de Oliver Neuville en el minuto 88. Además, registran un empate 3-3 en un amistoso disputado en 2013.

Dónde ver EN VIVO el partido Alemania vs Paraguay - 16avos de Final del Mundial 2026

El boleto a los octavos de final estará en juego este lunes 29 de junio, cuando Alemania y Paraguay se enfrenten en un duelo de eliminación directa correspondiente a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 14:30 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio de Boston, en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por televisión abierta, televisión de paga y streaming.

Fecha y hora: Lunes 29 de junio de 2026, 14:30 horas

Lunes 29 de junio de 2026, 14:30 horas Estadio: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos

Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App y Azteca 7

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de EFE

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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