La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 29 de junio, en punto de las 11:00 horas y con el Estadio Houston como sede, con el partido Brasil vs Japón, un duelo que marca el arranque de la segunda jornada de la fase de eliminación directa del torneo, ahora disputado por 48 selecciones. Ambas escuadras buscarán dar el primer paso rumbo a los octavos de final en un compromiso de alta expectativa.

Además de la importancia deportiva, este partido reúne a dos países unidos por una estrecha relación histórica y cultural. Brasil concentra la mayor comunidad de descendientes japoneses fuera de Japón, con alrededor de 2.7 millones de personas según reporta la agencia AP, mientras que el legado de Zico fue determinante para el desarrollo del futbol profesional japonés en la década de 1990. En esta nota encontrarás el horario del encuentro, dónde verlo en vivo y cómo llegan ambas selecciones a este compromiso.

¿Cómo llegan Brasil y Japón?

Brasil, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, avanzó a esta instancia tras clasificar como líder del Grupo C. La escuadra cinco veces campeona del mundo mantiene un estatus de favorita respaldada por su historia y su dominio en el historial directo, con 11 victorias en su registro general. El único antecedente entre ambos en una Copa del Mundo ocurrió en Alemania 2006, bajo la dirección técnica de Zico en el banquillo nipón, donde la Canarinha se impuso por una contundente goleada de 4-1.

Por su parte, Japón llega a los dieciseisavos de final tras culminar en la segunda posición del Grupo F. El equipo comandado por Hajime Moriyasu registró una victoria y dos empates en la fase de grupos, destacando una valiosa igualada ante Países Bajos. Los nipones, actualmente en el puesto 17 del ranking de la FIFA, cuentan con un antecedente motivador muy reciente: en octubre pasado, derrotaron a Brasil por primera vez en su historia al imponerse 3-2 en un partido amistoso disputado en Tokio, tras remontar una desventaja de dos goles al descanso.

Dónde ver EN VIVO el partido Brasil vs Japón - 16avos de Final del Mundial 2026

El boleto a los octavos de final estará en juego este lunes 29 de junio, cuando Brasil y Japón se enfrenten en un partido de eliminación directa dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El juego está pactado para iniciar a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Houston, en Estados Unidos.

Los aficionados podrán ver en vivo este compromiso de los dieciseisavos de final a través del Pase Mundial 2026, disponible en la plataforma de streaming ViX Premium.

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final y se unirá a los equipos que superen las otras llaves de la jornada, entre ellas Alemania vs Paraguay y Países Bajos vs Marruecos. No habrá transmisión gratis de este juego.

Fecha y hora: Lunes 29 de junio de 2026, 11:00 horas

Lunes 29 de junio de 2026, 11:00 horas Estadio: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

***Con información de AP

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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