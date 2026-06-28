Reportan que Canelo Álvarez pospondría su regreso; pelea con Mbilli no sería en Fiestas Patrias

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez habría aplazado su regreso al cuadrilátero, por lo que su pelea con Christian Mbilli no se llevaría a cabo en el marco de las tradicionales fiestas patrias. Originalmente, el combate estaba programado para llevarse a cabo el 12 de septiembre de 2026, una fecha emblemática en el calendario deportivo nacional, pero los planes de los organizadores habrían sufrido modificaciones durante el transcurso de este fin de semana.

De acuerdo con los reportes recientes que circulan en el ámbito deportivo, el enfrentamiento por el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se trasladará a finales del mes de octubre. La sede del evento se mantendrá inamovible en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, integrándose de manera oficial a la programación de la reconocida temporada de eventos de dicha metrópoli.

Posibles ajustes en la próxima pelea de Canelo Álvarez

La información sobre este cambio de planes fue divulgada inicialmente por el periodista especializado Mike Coppinger y posteriormente respaldada por la publicación The Ring Magazine. Estos medios de comunicación señalan que la modificación responde a decisiones de los promotores, quienes buscan fortalecer su agenda deportiva para el cierre del presente año calendario, manteniendo el combate como parte del festival Riyadh Season.

Ruptura de una tradición mexicana

Esta decisión representa una alteración evidente en la costumbre del pugilista tapatío. Durante varios años consecutivos, Álvarez ha encabezado funciones de boxeo en el mes de septiembre, aprovechando la cercanía con el Día de la Independencia de México para convocar a miles de aficionados, una práctica que en este 2026 quedaría suspendida por los compromisos en territorio saudí.

El retorno de Álvarez genera atención debido a su inactividad en los meses recientes. El peleador mexicano se ha mantenido alejado de los encordados tras la derrota sufrida ante el estadounidense Terence Crawford el año pasado, periodo en el que también aprovechó para someterse a un procedimiento quirúrgico en el codo izquierdo con el fin de atender una lesión.

Por su parte, Christian Mbilli se mantiene firme como el rival en turno para esta contienda titular. El peleador llegaría al compromiso ostentando una marca invicta de 29 victorias, un empate y 24 triunfos por la vía del nocaut, presentándose como un reto de alta exigencia física y técnica para el excampeón de las 168 libras.

A pesar de la amplia difusión de estos reportes en la prensa internacional, los equipos de ambos boxeadores no han emitido comunicados formales sobre la pelea hasta el momento. Se espera que en las próximas semanas el equipo de trabajo de Álvarez ofrezca los detalles pormenorizados sobre la nueva fecha y las condiciones finales del contrato.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB