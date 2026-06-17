La actividad del Mundial 2026 continúa este miércoles 17 de junio con una jornada que marcará el cierre de la primera fecha de la fase de grupos. Ocho selecciones entrarán en acción en los grupos K y L, destacando los esperados debuts de Portugal, Inglaterra y Colombia.

Además, los aficionados en México podrán seguir algunos encuentros mediante plataformas de streaming, mientras que solo uno de los partidos será transmitido por televisión abierta.

Partidos del Mundial 2026 hoy, miércoles 17 de junio

La FIFA programó cuatro encuentros para este miércoles, todos correspondientes a la primera jornada de los grupos K y L. Los horarios están expresados en tiempo del centro de México.

Portugal vs República Democrática del Congo

Hora: 11:00 horas

Estadio: Houston, Texas

Inglaterra vs Croacia

Hora: 14:00 horas

Estadio: Dallas, Texas

Ghana vs Panamá

Hora: 17:00 horas

Estadio: Toronto, Canadá

Uzbekistán vs Colombia

Hora: 20:00 horas

Estadio: Ciudad de México

La jornada es especialmente atractiva por el estreno de figuras internacionales como Cristiano Ronaldo con Portugal, así como por el duelo entre Inglaterra y Croacia, considerado uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del torneo.

¿Qué partido va por TV abierta en México?

Para este miércoles 17 de junio, únicamente el encuentro entre Inglaterra y Croacia podrá verse gratis por televisión abierta en México. La transmisión estará disponible a través de Canal 5 y Azteca 7, además de las señales de TUDN y ViX Premium.

Los otros tres encuentros del día estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium y el denominado Pase Mundial de la plataforma.

Transmisiones en México hoy

Portugal vs RD Congo | ViX Premium

Inglaterra vs Croacia | Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

Ghana vs Panamá | ViX Premium

Uzbekistán vs Colombia | ViX Premium

Inglaterra vs Croacia, el duelo estelar de la jornada

El partido más esperado del día será el choque entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones con experiencia mundialista y aspiraciones de avanzar a las rondas eliminatorias. Los ingleses parten como uno de los favoritos para pelear por el título, mientras que los croatas buscan volver a ser protagonistas en una Copa del Mundo.

Por otro lado, Portugal iniciará su camino ante República Democrática del Congo con la misión de sumar sus primeros tres puntos, mientras que Colombia hará su presentación frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Con estos cuatro encuentros concluirá la primera ronda de actividad de los 12 grupos del Mundial 2026, dejando listo el escenario para el arranque de la segunda jornada, donde varias selecciones buscarán acercarse a los octavos de final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO