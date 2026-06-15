La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada que marca el debut de varias selecciones candidatas a avanzar a la siguiente ronda. Entre los encuentros más esperados destaca el estreno de España, que enfrentará a Cabo Verde en el Grupo H, mientras que Bélgica también hará su presentación frente a Egipto.

Los aficionados tendrán cuatro partidos para seguir a lo largo del día, con actividad repartida entre los grupos G y H. Además, varios encuentros podrán verse mediante plataformas de streaming y algunos sistemas de televisión abierta dependiendo del país.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 15 de junio

De acuerdo con el calendario oficial del torneo, este lunes se disputarán los siguientes encuentros de la fase de grupos:

Grupo H

España vs Cabo Verde Arabia Saudita vs Uruguay

Grupo G

Bélgica vs Egipto Irán vs Nueva Zelanda

La atención estará puesta especialmente en España, vigente potencia europea, que inicia su camino mundialista ante una selección debutante como Cabo Verde. También genera expectativa el duelo entre Bélgica y Egipto, donde figuras internacionales buscarán encaminar a sus selecciones hacia la clasificación.

¿Qué partidos se transmiten por TV abierta?

En México, la cobertura del Mundial 2026 está repartida entre televisión abierta y plataformas digitales. Canal 5 y Azteca 7 transmitirán un total de 32 partidos durante el torneo, mientras que el resto de los encuentros estarán disponibles mediante servicios de streaming.

Para la jornada de este lunes 15 de junio, el único partido que será transmitido por tele abierta es el de Irán contra Nueva Zelanda. Los aficionados que deseen seguir el resto de la actividad deberán recurrir a servicios de streaming con derechos de transmisión del torneo como ViX

España vs Cabo

10:00 horas | ViX

10:00 horas | ViX Bélgica vs Egipto

13:00 horas | ViX Premium

13:00 horas | ViX Premium Arabia Saudita vs Uruguay

16:00 horas | ViX

16:00 horas | ViX Irán vs Nueva Zelanda

19:00 horas | Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes, y ViX

La jornada que puede definir el rumbo de dos grupos

Aunque apenas se disputa la primera fecha para estas selecciones, los resultados de hoy podrían comenzar a perfilar a los favoritos de los grupos G y H. España y Uruguay parten como candidatos en su sector, mientras que Bélgica buscará confirmar su condición de favorita frente a un Egipto que aspira a dar la sorpresa.

La actividad mundialista continuará durante toda la semana con el debut de otras potencias como Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal, por lo que la emoción apenas comienza en una Copa del Mundo que por primera vez reúne a 48 selecciones.

Datos importantes sobre la jornada deportiva de este 15 de junio

Se disputan cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H.

España debutará en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

De acuerdo con la programación disponible en México, este lunes 15 de junio no hay encuentros programados en televisión abierta nacional.

En México, parte de los encuentros se transmite por Canal 5 y Azteca 7, mientras que la cobertura completa está disponible mediante plataformas digitales con derechos oficiales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO