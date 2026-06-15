La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 15 de junio con una jornada que marca el debut de varias selecciones candidatas a avanzar a la siguiente ronda. Entre los encuentros más esperados destaca el estreno de España, que enfrentará a Cabo Verde en el Grupo H, mientras que Bélgica también hará su presentación frente a Egipto.Los aficionados tendrán cuatro partidos para seguir a lo largo del día, con actividad repartida entre los grupos G y H. Además, varios encuentros podrán verse mediante plataformas de streaming y algunos sistemas de televisión abierta dependiendo del país.De acuerdo con el calendario oficial del torneo, este lunes se disputarán los siguientes encuentros de la fase de grupos:Grupo HGrupo GLa atención estará puesta especialmente en España, vigente potencia europea, que inicia su camino mundialista ante una selección debutante como Cabo Verde. También genera expectativa el duelo entre Bélgica y Egipto, donde figuras internacionales buscarán encaminar a sus selecciones hacia la clasificación.En México, la cobertura del Mundial 2026 está repartida entre televisión abierta y plataformas digitales. Canal 5 y Azteca 7 transmitirán un total de 32 partidos durante el torneo, mientras que el resto de los encuentros estarán disponibles mediante servicios de streaming.Para la jornada de este lunes 15 de junio, el único partido que será transmitido por tele abierta es el de Irán contra Nueva Zelanda. Los aficionados que deseen seguir el resto de la actividad deberán recurrir a servicios de streaming con derechos de transmisión del torneo como ViXAunque apenas se disputa la primera fecha para estas selecciones, los resultados de hoy podrían comenzar a perfilar a los favoritos de los grupos G y H. España y Uruguay parten como candidatos en su sector, mientras que Bélgica buscará confirmar su condición de favorita frente a un Egipto que aspira a dar la sorpresa.La actividad mundialista continuará durante toda la semana con el debut de otras potencias como Francia, Argentina, Inglaterra y Portugal, por lo que la emoción apenas comienza en una Copa del Mundo que por primera vez reúne a 48 selecciones.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.AO