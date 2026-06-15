Miles de jubilados y pensionados en México ya consultan las fechas de pago de la Pensión Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para organizar sus gastos del segundo semestre del año.

Aunque ambos institutos mantienen sus depósitos mensuales, existe una diferencia importante para julio de 2026 que provocará que algunos beneficiarios reciban su dinero con un retraso de hasta dos días respecto a otros pensionados.

¿Quiénes cobrarán con 2 días de retraso en julio de 2026?

De acuerdo con los calendarios oficiales publicados por las instituciones, los pensionados del ISSSTE recibirán su depósito correspondiente a julio el próximo 29 de junio, mientras que los afiliados al IMSS tendrán que esperar hasta el 1 de julio.

La diferencia se debe a la forma en que opera cada organismo. El ISSSTE acostumbra depositar las pensiones durante los últimos días hábiles del mes previo, mientras que el IMSS realiza los pagos el primer día hábil del mes correspondiente.

Fechas oficiales de pago para julio 2026

Las autoridades ya confirmaron las fechas de dispersión para ambos programas de pensión:

ISSSTE: 29 de junio de 2026.

IMSS: 1 de julio de 2026.

Aunque la diferencia es de apenas dos días naturales, muchos pensionados consideran estas fechas relevantes para programar pagos de servicios, medicamentos, alimentos y otras obligaciones mensuales.

¿Habrá cambios o adelantos en el depósito?

Hasta el momento, ni el IMSS ni el ISSSTE han informado modificaciones al calendario oficial de pagos para julio. Los institutos recomiendan a los pensionados mantenerse atentos únicamente a los canales oficiales para evitar caer en rumores o información falsa relacionada con adelantos extraordinarios o cambios de fecha.

Calendario mantiene diferencias entre IMSS e ISSSTE

Durante todo 2026 se mantendrá la diferencia en la mecánica de pago entre ambas instituciones. Mientras el ISSSTE suele adelantar los depósitos al cierre del mes anterior, el IMSS conserva el esquema de dispersar recursos el primer día hábil de cada mes.

Por ello, los pensionados del IMSS serán los beneficiarios que cobrarán con dos días de retraso respecto a los afiliados del ISSSTE, una situación prevista desde la publicación de los calendarios oficiales y que no representa ninguna afectación a los montos que reciben mensualmente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

