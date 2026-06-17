La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin este miércoles 17 de junio con uno de los encuentros más esperados en Sudamérica: Uzbekistán vs. Colombia. El duelo corresponde al Grupo K y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo, en un partido que podría ser clave para definir el rumbo de la zona desde el arranque.

La selección colombiana regresa a una Copa del Mundo tras ausentarse en Qatar 2022 y lo hace con la ilusión de superar la fase de grupos en un sector que comparte con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Por su parte, Uzbekistán disputa su primer Mundial de la historia, convirtiéndose en una de las selecciones debutantes de esta edición.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. La pelota comenzará a rodar a las 20:00 hora local y el choque cerrará oficialmente la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

¿Uzbekistán vs. Colombia va por TV abierta en México?

El partido entre Uzbekistán y Colombia podrá verse en México a través de televisión abierta por Canal 5, además de la señal de TUDN para televisión de paga. También estará disponible vía streaming en las plataformas oficiales con derechos de transmisión como ViX.

El encuentro se disputará este miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), siendo el último partido de la fecha 1 de la fase de grupos.

Dónde ver EN VIVO Uzbekistán vs. Colombia

Partido: Uzbekistán vs. Colombia

Competencia: Mundial FIFA 2026 – Fecha 1 del Grupo K

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Estadio: Azteca, Ciudad de México

Así llega Colombia a su debut mundialista

Colombia parte como favorita en el papel gracias a la experiencia de una generación encabezada por figuras como Luis Díaz y James Rodríguez. Los cafeteros buscan comenzar con una victoria para encaminar su clasificación a la siguiente ronda antes de enfrentar a República Democrática del Congo y Portugal en las siguientes jornadas.

Uzbekistán, en cambio, afronta una cita histórica. El conjunto asiático disputará su primer partido mundialista con la intención de sorprender y dar un golpe en un grupo que también tiene a Portugal como principal candidato.

Con ambos equipos necesitados de sumar desde el inicio, el choque en el Azteca promete emociones y será el encargado de bajar el telón a la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO