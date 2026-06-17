André Jardine llega al Shabab Al-Ahli Dubai, club de Primera División de Arabia Saudita, como director técnico en funciones para la próxima temporada.

El anuncio fue realizado por el propio club de futbol del Medio Oriente a través de un comunicado en su página oficial.

"La Compañía de Futbol Shabab Al Ahli anuncia el nombramiento del entrenador brasileño André Jardine para dirigir al primer equipo en la próxima temporada". ESPECIAL / Al-Ahli Saudi FC

La despedida del América

Jardine terminó su etapa al frente del América el pasado 3 de junio , según lo confirmó la directiva del club de la Liga MX a través de un comunicado, poniendo punto final a un ciclo que dejó importantes logros deportivos para la institución.

La decisión habría sido tomada luego de una temporada fallida en el Torneo Clausura 2026, en el que las Águilas finalizaron la Fase Regular en la octava posición de la tabla general, un resultado que generó inconformidad dentro de la organización y entre la afición.

El conjunto capitalino fue eliminado en los Cuartos de Final por Pumas de la UNAM, un golpe que profundizó las dudas sobre el funcionamiento colectivo del equipo y su capacidad para responder en los momentos decisivos del torneo.

A este fracaso, se sumó la imposibilidad de conquistar la Concachampions 2026, presea que el Coapa no levanta desde 2026 . La imposibilidad de recuperar protagonismo internacional terminó por pesar en la evaluación final realizada por la dirigencia.

Pese a los títulos obtenidos y el dominio mostrado durante gran parte de su gestión, que lo colocan entre los técnicos más exitosos que han dirigido a las Águilas en los últimos años , sus triunfos fueron nada en los últimos meses de su gestión y le costaron la salida.

La dirección actual del América

Cuatro días después de anunciar la salida de Jardine, el América confirmó la contratación de Guillermo Almada como nuevo director técnico del primer equipo. El estratega uruguayo asumirá el mando de las Águilas con el objetivo de mantener al club en la pelea por los títulos y dar continuidad a un proyecto que se ha caracterizado por el protagonismo.

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FF