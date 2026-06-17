Esta mañana, el Real Madrid presentó ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios en el que exige que adopte "medidas disciplinarias y restauradoras" contra el Barcelona por el ‘caso Negreira’. El club blanco señala que la estructura creada para hacer pagos al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, "compromete seriamente la credibilidad" del futbol.

Esto dice el comunicado del Real Madrid

El Real Madrid, en un comunicado, afirma que el 'caso Negreira' supone, desde la perspectiva del derecho deportivo disciplinario, "un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones" al evidenciar que había "una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

Ante la gravedad del caso, emplaza a la UEFA a que reanude de forma inmediata el expediente disciplinario que abrió en marzo de 2023 al considerar "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes".

"Exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso", añade la entidad madridista ante las "evidencias relevantes" de la existencia de pagos "prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable".

Lee:

La presentación del dosier fue anunciada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la rueda de prensa que ofreció el pasado 12 de mayo para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

El Real Madrid considera pertinente que la UEFA, en el ejercicio de su competencia propia, autónoma e independiente", adopte "las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes con el fin de garantizar la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones".

"Sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos. En este sentido, el Real Madrid, personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, ejercerá, tal y como viene haciendo desde su inicio, las acciones que correspondan en cada momento procesal", prosigue el comunicado.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Así fue denunciado pos primera ocasión

El 'caso Negreira' estalló en febrero de 2023 y su investigación reveló que el Barcelona hizo pagos por valor de 7.3 millones de euros a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, coincidiendo con la etapa en la que fue el vicepresidente del CTA.

El asunto está en manos de un juzgado de Barcelona ante el que la defensa del exdirigente arbitral, de 80 años, ha alegado que sufre demencia, solicitud que ha sido avalada por un examen médico al que se sometió el pasado mes de marzo. En marzo de 2023, la UEFA inició una investigación al Barcelona por una "potencial violación de su marco legal" tras comenzar las actuaciones judiciales en España y, aunque el procedimiento quedó en suspenso meses después, este puede reanudarse de oficio.

El Real Madrid reafirma su compromiso con "la defensa de los valores esenciales del deporte" y garantiza que continuará impulsando "cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes". Florentino Pérez detalló en su comparecencia que el informe dirigido al máximo organismo futbolístico europeo contendría 500 páginas.

"A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada (...) Solo he ganado siete 'Champions' y siete Ligas, que podía haber ganado catorce, pero las otras me las han robado", denunció el mandatario madridista.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB