La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con una jornada marcada por los debuts de dos de las selecciones favoritas al título: Argentina y Francia. Además, Noruega hará su presentación en el torneo con la expectativa de ver en acción a Erling Haaland, mientras que Jordania buscará sorprender en su primera participación mundialista.La actividad de este día corresponde a los grupos I y J de la fase de grupos y contempla cuatro encuentros distribuidos a lo largo de la jornada.Grupo IFrancia vs SenegalEl conjunto francés inicia su camino en el Mundial frente a una selección senegalesa que busca repetir las sorpresas que ha protagonizado en anteriores ediciones. El duelo revive el recuerdo de la histórica victoria africana sobre Francia en Corea-Japón 2002.Irak vs NoruegaNoruega regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia y lo hace con una generación encabezada por Erling Haaland. Irak, por su parte, intentará sumar puntos importantes desde su debut.Grupo JArgentina vs ArgeliaLa campeona vigente hará su estreno en el torneo ante una Argelia que llega con aspiraciones de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda. El encuentro es uno de los más esperados de la jornada y concentra gran parte de la atención mundial.Austria vs JordaniaLa actividad del día concluye con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, selecciones que buscarán aprovechar el resultado previo entre Argentina y Argelia para posicionarse en su sector.Cabe recordar que la televisión abierta mexicana transmitirá solo algunos encuentros seleccionados de la fase de grupos. para este martes 16 de junio, el partido confirmado para verse gratis a través de Canal 5 y Azteca 7 es:El resto de los encuentros de la jornada estarán disponibles a través de la plataforma de paga ViX Premium. El sexto día de actividades del Mundial 2026 ofrece una cartelera atractiva para los aficionados. Francia y Argentina, dos de las selecciones candidatas a levantar el trofeo, tendrán sus primeros compromisos en la competencia, mientras que Noruega buscará dar un golpe de autoridad con Haaland como principal figura. La expectativa también está puesta en saber si Senegal o Argelia pueden convertirse en las primeras grandes sorpresas de esta fase de grupos.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.AO