La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con una jornada marcada por los debuts de dos de las selecciones favoritas al título: Argentina y Francia. Además, Noruega hará su presentación en el torneo con la expectativa de ver en acción a Erling Haaland, mientras que Jordania buscará sorprender en su primera participación mundialista.

La actividad de este día corresponde a los grupos I y J de la fase de grupos y contempla cuatro encuentros distribuidos a lo largo de la jornada.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 16 de junio

Grupo I

Francia vs Senegal

13:00 horas | Vix Premium

El conjunto francés inicia su camino en el Mundial frente a una selección senegalesa que busca repetir las sorpresas que ha protagonizado en anteriores ediciones. El duelo revive el recuerdo de la histórica victoria africana sobre Francia en Corea-Japón 2002.

Irak vs Noruega

16:00 horas | Vix Premium

Noruega regresa a una Copa del Mundo después de varios años de ausencia y lo hace con una generación encabezada por Erling Haaland. Irak, por su parte, intentará sumar puntos importantes desde su debut.

Grupo J

Argentina vs Argelia

19:00 horas | Vix Premium, TUDN, Canal 5 y Canal 7

La campeona vigente hará su estreno en el torneo ante una Argelia que llega con aspiraciones de competir por uno de los boletos a la siguiente ronda. El encuentro es uno de los más esperados de la jornada y concentra gran parte de la atención mundial.

Austria vs Jordania

22:00 horas | ViX Premium

La actividad del día concluye con el enfrentamiento entre Austria y Jordania, selecciones que buscarán aprovechar el resultado previo entre Argentina y Argelia para posicionarse en su sector.

¿Qué partidos pasan por TV abierta en México?

Cabe recordar que la televisión abierta mexicana transmitirá solo algunos encuentros seleccionados de la fase de grupos. para este martes 16 de junio, el partido confirmado para verse gratis a través de Canal 5 y Azteca 7 es:

Argentina vs Argelia – 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El resto de los encuentros de la jornada estarán disponibles a través de la plataforma de paga ViX Premium.

Una jornada con las selecciones favoritas al título

El sexto día de actividades del Mundial 2026 ofrece una cartelera atractiva para los aficionados. Francia y Argentina, dos de las selecciones candidatas a levantar el trofeo, tendrán sus primeros compromisos en la competencia, mientras que Noruega buscará dar un golpe de autoridad con Haaland como principal figura.

La expectativa también está puesta en saber si Senegal o Argelia pueden convertirse en las primeras grandes sorpresas de esta fase de grupos.

Datos clave sobre la justa deportiva este martes, 16 de junio

Argentina debuta en el Mundial 2026 ante Argelia, en uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos.

Francia inicia su camino rumbo al título frente a Senegal, selección africana que históricamente le ha complicado la vida a los franceses en Copas del Mundo.

Tres campeones mundiales estarán representados hoy: Argentina (3 títulos), Francia (2) y Austria, que aunque nunca ha sido campeona, buscará dar la sorpresa en un grupo muy competitivo.

Argentina vs Argelia será el único partido transmitido por TV abierta en México, a través de Canal 5 y Azteca 7.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO