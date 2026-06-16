El Grupo J del Mundial 2026 traerá consigo un partido que marcará un precedente en la historia del torneo. Austria y Jordania se enfrentarán en el Estadio de la Bahía de San Francisco en el arranque de su participación mundialista, con la necesidad de comenzar con el pie derecho en una zona que también integran Argentina y Argelia.

Más allá de los tres puntos en disputa, el compromiso representa una oportunidad para que ambas selecciones envíen un mensaje de cara a sus aspiraciones en la fase de grupos. A continuación, conoce todos los detalles del encuentro, desde el contexto en el que llegan los equipos hasta la fecha, horario y dónde seguir en vivo este atractivo debut mundialista.

¿Cómo llegan Austria y Jordania?

Austria regresa al máximo escenario futbolístico tras varios años de espera, con la intención de reafirmar su presencia entre las selecciones más competitivas del panorama internacional. Esta será su octava participación en la historia del torneo, donde su mejor resultado fue el tercer lugar obtenido en Suiza 1954, una actuación que permanece como el mayor logro mundialista del combinado austriaco. El conjunto europeo llega tras una sólida eliminatoria, respaldado por una generación liderada por David Alaba y dirigida por Ralf Rangnick, que buscará consolidar su retorno a la élite y competir con autoridad en esta nueva edición del certamen.

Por su parte, Jordania vivirá el capítulo más importante de su historia deportiva al hacer su debut absoluto en una Copa del Mundo, un acontecimiento que representa un hito para el futbol del país. Conocidos como Los Valientes (Al-Nashama), lograron su clasificación tras 11 intentos fallidos y afrontarán esta experiencia con gran ilusión y motivación, especialmente después de haber sido subcampeones de la Copa Asiática 2023. Su principal figura es Musa Al-Taamari, quien milita en el futbol europeo y buscará guiar a su equipo en esta exigente fase de grupos, en la que Jordania intentará estar a la altura del desafío más importante de su trayectoria.

Dónde ver EN VIVO el partido Austria vs Jordania del Mundial 2026

Austria y Jordania protagonizarán el último encuentro de la jornada del martes 16 de junio dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo se llevará a cabo en el Estadio de la Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California, donde ambas selecciones buscarán comenzar su participación en el torneo con una victoria que fortalezca sus aspiraciones en la fase de grupos.

Con la exigencia que implica cada presentación mundialista, tanto el combinado europeo como el representativo asiático intentarán aprovechar este primer compromiso para sumar confianza y posicionarse favorablemente en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del certamen.

Los aficionados en México podrán disfrutar EN VIVO de este partido a través de la plataforma oficial de streaming que transmite la totalidad de los encuentros de la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora: Martes 16 de junio de 2026, 22:00 horas

Martes 16 de junio de 2026, 22:00 horas Estadio: Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California

Estadio de la Bahía de San Francisco, Santa Clara, California Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)

Austria tratará de imponer su experiencia en escenarios internacionales, mientras que Jordania buscará dar un paso importante en una de las competiciones más exigentes del futbol mundial. Con tres puntos en juego desde el inicio, este compromiso podría resultar determinante para las aspiraciones de ambas escuadras dentro de su grupo.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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