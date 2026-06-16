La defensa del título para Argentina comienza este martes 16 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo inédito frente a Argelia. La vigente campeona del mundo hará su presentación en el Kansas City Stadium dentro de la primera jornada del Grupo J, con la obligación de arrancar con una victoria que la acerque a la siguiente ronda.

El encuentro, programado para las 19:00 horas, marcará el primer enfrentamiento entre argentinos y argelinos en una Copa del Mundo. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre este compromiso, incluyendo horario, transmisión y el contexto con el que ambas selecciones llegan a uno de los partidos más atractivos del día.

¿Cómo llegan Argentina y Argelia?

La Selección de Argentina se presenta en este Mundial 2026 con el estatus de tres veces campeona del mundo (1978, 1986 y 2022) y como una de las potencias del deporte. En su decimonovena participación mundialista, el cuadro sudamericano ostenta un balance histórico de 47 victorias en 88 partidos previos. El equipo llega con la expectativa de ser protagonista e imponer su estilo de juego desde el primer minuto ante el cuadro africano.

Por su parte, los "Zorros del Desierto" regresan al máximo escenario tras 12 años de ausencia, marcando su quinta aparición en una Copa del Mundo. Bajo la dirección técnica de Vladimir Petković, la Selección de Argelia busca consolidarse en la élite y superar su mejor registro histórico: los octavos de final alcanzados en Brasil 2014. Argelia se perfila como un equipo físico y ordenado tácticamente, apoyado en la capacidad para cerrar espacios defensivos y en la experiencia de figuras como Riyad Mahrez y su goleador Islam Slimani.

Dónde ver EN VIVO el partido Argentina vs Argelia del Mundial 2026

Argentina y Argelia se medirán dentro de la actividad del martes 16 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un compromiso correspondiente a la fase de grupos del certamen. El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, donde ambas selecciones buscarán iniciar su camino mundialista con un resultado a favor.

La "Albiceleste" llegará con el objetivo de confirmar su condición de protagonista en la competencia, mientras que Argelia intentará dar un golpe de autoridad desde su primera presentación. El estreno en una Copa del Mundo suele marcar el rumbo de los equipos, por lo que conseguir los tres puntos será fundamental para sus aspiraciones.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO cada incidencia de este atractivo enfrentamiento mediante la plataforma que cuenta con los derechos oficiales de transmisión para el torneo. Además, es de los duelos que se emitirán por televisión abierta y restringida.

Fecha y hora: Martes 16 de junio, 19:00 horas

Martes 16 de junio, 19:00 horas Estadio: Kansas City Stadium, Kansas City

Kansas City Stadium, Kansas City Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial), Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5, TUDN

Con la presión y la emoción propias del debut, Argentina y Argelia saltarán al terreno de juego con la intención de tener una actuación convincente. Un triunfo en este primer compromiso podría representar una ventaja importante de cara a los siguientes desafíos de la fase de grupos.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF