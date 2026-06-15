Las lluvias continuarán en Guadalajara durante este martes 16 de junio, de acuerdo con los pronósticos más recientes de Meteored y del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara. Tras varios días con precipitaciones en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), las condiciones atmosféricas seguirán favoreciendo la formación de tormentas durante la tarde y noche.

Según Meteored, para este 16 de junio se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, una temperatura máxima cercana a los 28 grados y una mínima de 16 grados. La probabilidad general de lluvia se mantiene alrededor del 60 por ciento durante la jornada.

¿A qué hora comenzará a llover este 16 de junio en Guadalajara?

La previsión por horas de Meteored indica que las primeras precipitaciones podrían comenzar alrededor de las 17:00 horas, cuando aumenta la probabilidad de lluvia y se desarrollan chubascos acompañados de actividad eléctrica en distintos puntos de la ciudad.

Entre las 17:00 y las 19:00 horas se concentra la mayor posibilidad de precipitaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones si se tiene previsto circular por vialidades del AMG durante ese periodo.

Horas Probabilidad de lluvia 08:00 - 12:00 10% 13:00 - 16:00 10% - 20% 17:00 - 18:00 20% - 30% 19:00 40% 21:00 50%

Además, el pronóstico señala que las lluvias podrían extenderse hacia la noche, manteniendo condiciones de inestabilidad atmosférica y nubosidad abundante. Los vientos se presentarán del oeste con rachas moderadas que podrían favorecer el desarrollo de tormentas locales.

El IAM prevé tormentas vespertinas durante junio

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG ha señalado en su perspectiva meteorológica para junio que el inicio del temporal de lluvias en Jalisco estará acompañado de tormentas que se desarrollarán principalmente durante las tardes y noches. El organismo advierte que durante este mes pueden registrarse tormentas locales fuertes o severas en diferentes regiones del estado, incluido el Área Metropolitana de Guadalajara.

La tendencia coincide con los reportes recientes que anticipan varios días consecutivos de lluvias para la capital jalisciense. De hecho, especialistas meteorológicos han advertido que las precipitaciones continuarán al menos hasta mediados de la semana, impulsadas por la entrada de humedad del océano Pacífico y las condiciones típicas del inicio del temporal.

Recomendaciones para este martes 16 de junio

Ante el pronóstico de lluvia para la tarde y noche, se recomienda a la población salir con paraguas o impermeable, conducir con precaución y mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y autoridades municipales.

También es importante evitar cruzar corrientes de agua o zonas con encharcamientos, ya que las tormentas pueden intensificarse de manera repentina.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO