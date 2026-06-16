La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 16 de junio con uno de los encuentros más esperados de la primera jornada del Grupo I, cuando Francia y Senegal hagan su presentación en el torneo. El duelo se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y enfrentará a una selección gala que llega con la etiqueta de candidata al título ante un combinado senegalés decidido a dar la sorpresa en el escenario más importante del futbol internacional.

Más allá del debut de ambas escuadras, el partido estará rodeado de expectativa por el momento que atraviesan los dos equipos. Mientras los europeos buscarán imponer su jerarquía desde el arranque de la competencia, Senegal intentará dejar atrás la controversia que recientemente acaparó la atención en el futbol africano y demostrar que cuenta con las herramientas necesarias para competir al más alto nivel. Consulta a qué hora se juega el encuentro y dónde verlo EN VIVO desde México.

¿Cómo llegan Francia y Senegal?

La Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps y liderada en el campo por Kylian Mbappé, se presenta en este Mundial 2026 con la etiqueta de candidata principal. Los galos, campeones en las ediciones de 1998 y 2018, inician su participación en un sector que también comparten con Noruega e Irak.

Por su parte, la Selección de Senegal llega a este compromiso tras un controvertido desenlace en la última Copa Africana de Naciones. A pesar de haber ganado la final en la cancha ante Marruecos, el equipo fue despojado del título por la Confederación Africana de Futbol (CAF) el pasado 17 de marzo. La sanción, que otorgó el triunfo administrativo a los marroquíes por 3-0, se debió a que los jugadores senegaleses abandonaron temporalmente el terreno de juego en protesta por un penalti.

Este partido de fase de grupos cuenta con un antecedente histórico: el partido inaugural de Corea-Japón 2002, donde Senegal sorprendió al mundo al derrotar 1-0 a la escuadra francesa, entonces campeona defensora, con una anotación de Papa Bouba Diop.

Dónde ver EN VIVO el partido Francia vs Senegal del Mundial 2026

Francia y Senegal harán su presentación en el Mundial 2026 este martes 16 de junio a las 13:00 horas, cuando se enfrenten en un atractivo compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos. El partido se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos, escenario que albergará el debut de dos selecciones con altas expectativas en el certamen.

El conjunto francés buscará imponer su jerarquía desde el inicio del torneo, mientras que Senegal intentará confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años a nivel internacional. Un resultado favorable en este primer compromiso podría ser determinante para cualquiera de los dos.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO todas las incidencias de este encuentro mediante la señal oficial de streaming habilitada para la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora : Martes 16 de junio de 2026, 13:00 horas

: Martes 16 de junio de 2026, 13:00 horas Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Estados Unidos

Estadio Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Estados Unidos Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)

Con el margen de error reducido desde la primera fecha, Francia y Senegal afrontarán este debut con la misión de sumar puntos y tomar ventaja dentro de su sector. El choque promete intensidad y será una prueba importante para medir el nivel con el que ambas selecciones llegan a la máxima cita del futbol internacional.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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