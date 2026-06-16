La actividad del Mundial de Futbol 2026 continúa su marcha este martes 16 de junio, y los aficionados buscan las mejores alternativas para seguir cada detalle del torneo. En este contexto, TV Azteca se posiciona como una de las opciones para disfrutar de los partidos de hoy de forma accesible. Los seguidores del balompié tienen a su disposición diversas plataformas para sintonizar los encuentros en vivo y totalmente gratis, garantizando así una experiencia completa desde sus hogares.

Durante la primera fase de la justa mundialista, la programación televisiva acapara la atención de millones de espectadores. La televisora del Ajusco ha preparado una cobertura de 32 encuentros del torneo para la señal abierta como para sus canales digitales. La cartelera diaria varía, por lo que resulta indispensable conocer con exactitud cuáles son los compromisos deportivos programados para esta jornada.

Para este martes, la expectativa crece debido a la participación de figuras de talla internacional que inician su camino en la competencia.

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¿Qué partidos transmite TV Azteca hoy 16 de junio?

Para la jornada de este martes, la atención principal de la televisora se centra en el esperado duelo entre las selecciones de Argentina y Argelia. Este enfrentamiento marca el inicio de la actividad en su respectivo grupo y promete grandes emociones para los aficionados al deporte.

La transmisión de este partido forma parte de los derechos adquiridos por la empresa para llevar lo mejor del Mundial 2026 a las pantallas mexicanas.

El atractivo principal de este encuentro recae en el debut de Lionel Messi en la presente edición de la Copa del Mundo. El astro argentino lidera a su combinado nacional en la búsqueda de un nuevo título, y su primer obstáculo será el representativo africano.

¿Dónde ver Argentina vs. Argelia GRATIS EN VIVO?

Los espectadores podrán sintonizar el partido a través de la señal de Azteca 7, el canal tradicional para los eventos deportivos de la empresa, en punto de las 19:00 horas, tiempo centro de México.

Además de la televisión abierta, existe la posibilidad de seguir el partido mediante plataformas digitales. Los usuarios que prefieran utilizar sus dispositivos móviles o computadoras pueden acceder al s itio web oficial de Azteca Deportes . En este portal, se habilita un reproductor de video que permite visualizar el encuentro en vivo y de manera gratuita, sin necesidad de suscripciones adicionales.

Para acceder a esta opción, basta con ingresar al enlace directo de la transmisión en la página principal de la televisora durante el horario del partido.

Asimismo, la aplicación móvil de la cadena, disponible para los sistemas operativos más populares, ofrece la misma funcionalidad . Esta alternativa digital resulta ideal para aquellas personas que se encuentran fuera de casa o en su lugar de trabajo durante el desarrollo del evento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB