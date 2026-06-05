Las selecciones que disputarán la Copa Mundial 2026 enfrentan retos históricos. Romper un récord en este torneo organizado por la FIFA parece una tarea imposible. Conoce qué marcas imbatibles y "maldiciones" estadísticas amenazan a los favoritos en la próxima cita del balompié internacional en México, Estados Unidos y Canadá.

La maldición del ranking oficial

Desde el año 1992, existe una barrera que ningún equipo ha logrado superar. Quien llega como líder de la clasificación global nunca consigue levantar el codiciado trofeo .

Grandes potencias sufrieron esta condena estadística en el pasado. Alemania tropezó con esta carga en 1994 y 2018, mientras que Brasil fracasó bajo la misma presión en 1998, 2006, 2010 y 2022.

La excepción a la regla de los favoritos absolutos ocurrió hace poco. La Argentina de Lionel Messi llegó a Qatar como tercera del escalafón y terminó bordando su tercera estrella .

Ahora, el peso recae sobre Francia. El conjunto europeo lidera el listado actual y buscará quebrar este maleficio. España, reciente campeona de Europa, acecha desde el segundo puesto con la misma ambición.

El desafío de las tres finales

El equipo liderado por Kylian Mbappé persigue otro hito de enorme magnitud. Si alcanzan el partido decisivo, igualarán una marca muy exclusiva que lleva décadas sin repetirse.

Solo dos países lograron disputar tres finales consecutivas en toda la historia del torneo. Alemania Occidental lo hizo entre 1982 y 1990, y Brasil repitió la hazaña entre 1994 y 2002.

Los galos tienen la oportunidad de unirse a este selecto grupo. Para lograrlo, deberán superar un camino exigente a través de la geografía compartida por Estados Unidos, México y Canadá.

El monopolio de dos continentes

El mapa del éxito en la Copa del Mundo sigue restringido a dos regiones específicas. Todas las finales disputadas hasta hoy tuvieron protagonistas exclusivos de la UEFA o la Conmebol .

Ningún representante de África, Asia, Oceanía o Norteamérica ha logrado acceder al partido por el título. Las excepciones que rozaron la gloria son escasas y muy distanciadas en el tiempo.

Estados Unidos alcanzó las semifinales en 1930, Corea del Sur llegó a esa instancia en 2002 y Marruecos rompió un techo histórico en 2022. Sin embargo, el muro en la penúltima fase sigue intacto .

El torneo que arranca en pocos días ofrece un escenario inédito con 48 participantes. Esta expansión masiva abre la puerta a sorpresas, pero la historia demuestra que los muros estadísticos son duros de derribar.

¿Podrá alguna potencia romper estas rachas o seguirán vigentes las viejas maldiciones?

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FF