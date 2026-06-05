Ferrari volvió a marcar el ritmo durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco al colocar nuevamente a sus dos pilotos en las primeras posiciones de la tabla de tiempos . Esta vez fue Lewis Hamilton quien encabezó la sesión, seguido por su compañero Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen completó los tres primeros lugares.

Hamilton registró una vuelta de 1:13.026 en el circuito urbano de Montecarlo para superar por poco más de una décima a Leclerc. Verstappen se ubicó en la tercera posición, confirmando que Red Bull también se mantiene en la pelea por los primeros puestos de cara a la clasificación del sábado.

El desarrollo y los incidentes en la vuelta libre

La actividad comenzó con una importante presencia de autos en pista desde los primeros minutos. Ferrari continuó el trabajo mostrado en la práctica matutina y rápidamente se instaló al frente de los tiempos, primero con Leclerc y posteriormente con Hamilton.

Durante la sesión también se registraron varios incidentes. Lando Norris sufrió una avería en su McLaren cuando circulaba por la Nouvelle Chicane, situación que obligó a la Dirección de Carrera a desplegar un Virtual Safety Car para retirar el monoplaza.

Más adelante, los equipos realizaron simulaciones con neumáticos blandos, momento en el que Ferrari consolidó el 1-2 que mantuvo hasta el final de la práctica. Detrás de Hamilton, Leclerc y Verstappen finalizaron George Russell y Kimi Antonelli con los Mercedes.

¿Qué le sucedió al Cadillac de "Checo" Pérez?

La sesión también dejó algunos contactos con las barreras. George Russell logró evitar daños mayores tras un incidente en la zona de la Piscina, mientras que Franco Colapinto golpeó los muros en Sainte Devote, aunque pudo continuar con su programa de trabajo.

Para Sergio Pérez, el cierre de la jornada estuvo marcado por un problema mecánico. El piloto mexicano de Cadillac se encontraba completando sus últimas vueltas cuando comenzó a salir humo de la cabina de su monoplaza .

La situación obligó a detener el vehículo y provocó una bandera roja cuando restaban pocos minutos para el final de la práctica. Pérez concluyó la sesión en la parte baja de la clasificación y su equipo deberá revisar el origen de la falla antes de la actividad del sábado.

Con miras a la clasificación del GP de Mónaco

Con las dos prácticas completadas, Ferrari llega al segundo día de actividades como el referente en Montecarlo, mientras que equipos y pilotos se preparan para una clasificación que suele ser determinante en el resultado final del Gran Premio de Mónaco.

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FF