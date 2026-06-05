Mundial 2026: FIFA cancela boletos a aficionados que los obtuvieron gratis por error

La FIFA canceló los boletos para el Mundial 2026 de aproximadamente 60 aficionados que, debido a una falla técnica en el sitio web oficial, obtuvieron sus pases de forma completamente gratuita.

Este incidente ocurre a escasos días de la inauguración del torneo con el partido México vs Sudáfrica, programado para el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, capital de nuestro país, y suma una nueva controversia al sistema de boletaje del evento.

A través de un comunicado oficial, el máximo ente rector del futbol mundial explicó que las entradas fueron "asignadas sin cargo (0 dólares) debido a un problema previo de pago durante el proceso de compra".

El ultimátum de la FIFA a los aficionados

La organización fue clara en su postura y notificó a los compradores mediante correo electrónico que los boletos con precio incorrecto se emitieron el pasado 21 de mayo.

"La FIFA lamenta el error y cualquier inconveniente causado", detalló el organismo en su mensaje oficial.

Para no perder sus lugares, los seguidores afectados recibieron una advertencia directa: "Las entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se ha invitado a los aficionados afectados a completar el pago del importe correcto".

X / @fifamedia

Escándalos en el boletaje del Mundial 2026

Este fallo técnico es el más reciente en un programa de venta de entradas que ha estado rodeado de polémica desde su inicio y que parece no tener final. Actualmente, los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey investigan el sistema por posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor.

Además, la venta del 21 de mayo contradice las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien más de tres meses antes había asegurado que los 104 partidos del Mundial estaban totalmente agotados.

Un modelo de gestión bajo la lupa

Para esta edición de la Copa del Mundo, los boletos son desmesuradamente más caros que en cualquier otro Mundial anterior.

La FIFA ha justificado estos altos costos argumentando que los miles de millones de dólares recaudados se destinarán a las federaciones miembro para desarrollar el deporte a nivel global.

Este cambio radical se debe a que la FIFA asumió el control total de los precios y la venta, eliminando el modelo tradicional que delegaba estas operaciones a los comités organizadores locales de los países anfitriones.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de AP-

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