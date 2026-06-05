Leo Messi lidera el primer XI del MLS All-Star 2026: Conoce a los jugadores convocados para el partido contra la Liga MX

¿Te imaginas a Lionel Messi y Heung-Min Son jugando juntos? La MLS acaba de revelar su primer once estelar para enfrentar a la Liga MX este verano, cuando se lleve a cabo el All-Star Game 2026. Descubre quiénes acompañarán al astro argentino en uno de los duelos más esperados que tendrán lugar después de la Copa del Mundo de la FIFA.

El XI que desafiará a la Liga MX

El argentino Lionel Messi, actual figura y delantero del Inter Miami, fue confirmado como el líder indiscutible del primer once de la MLS para el All-Star Game 2026.

Este esperado partido amistoso se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio en el imponente Bank of America Stadium, la casa del Charlotte FC en Estados Unidos.

Según informó la MLS a través de un comunicado oficial, el equipo estadounidense tendrá la difícil tarea de medirse contra un combinado de las mejores estrellas de la Liga MX.

X / @MLSes

Una delantera de ensueño con sabor internacional

La lista revelada por la liga norteamericana no escatima en talento ofensivo. Junto al exjugador del Barcelona y del PSG, destaca la sorpresiva presencia del surcoreano Son Heung-Min, actual jugador del LAFC.

Además, el ataque contará con el belga Hugo Cuypers, letal delantero del Chicago Fire FC. Cuypers llega a esta convocatoria con credenciales de peso, siendo el máximo artillero actual de la liga estadounidense con trece goles.

El mediocampo y la defensa también combinan experiencia internacional y talento local. Figuras como el hondureño Andy Najar del Nashville SC y el experimentado Tim Ream del Charlotte FC buscarán dar solidez al equipo frente al combinado mexicano.

El apretado calendario de Messi: Del Mundial al All-Star

Actualmente, Lionel Messi tiene su atención completamente dividida. El astro se encuentra concentrado con la Selección de Argentina preparándose para el Mundial 2026.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Ahí, la Albiceleste tiene el gran reto de defender la corona mundial que conquistó hace cuatro años en Qatar 2022.

Una vez concluida su participación mundialista, el capitán argentino tendrá apenas unos días de descanso para reportar en Charlotte y liderar a la MLS en este duelo de estrellas.

Saber más

Fecha y sede: El All-Star Game se jugará el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte.

El All-Star Game se jugará el miércoles 29 de julio en el de Charlotte. El gran rival: Las estrellas de la MLS se enfrentarán a los mejores jugadores de la Liga MX.

Lista del primer XI convocado hoy por la MLS

Portero: Brian Schwake (Nashville SC). Defensas: Anthony Markanich (Minnesota United FC), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Tim Ream (Charlotte FC), Andy Najar (Nashville SC). Centrocampistas: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Zavier Gozo (Real Salt Lake), Hany Mukhtar (Nashville SC). Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire FC), Son Heung-Min (LAFC) y Lionel Messi (Inter Miami CF).

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

OF