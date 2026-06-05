El italiano Flavio Cobolli aseguró su lugar en la Gran Final de Roland Garros 2026, luego de que su compatriota Matteo Arnaldi no pudiera disputar el encuentro de Semifinales debido a una enfermedad viral que le impidió saltar a la cancha. De esta manera, Cobolli se convirtió en el segundo finalista del prestigioso torneo parisino y tendrá la oportunidad de conquistar el primer título de Grand Slam de su carrera .

El camino del italiano hacia la final estuvo marcado por actuaciones sólidas y consistentes. En la primera ronda superó a Andrea Pellegrino, para posteriormente dejar en el camino al chino Wu Yibing. Más adelante, en la tercera ronda, venció al estadounidense Learner Tien para asegurar su boleto a los Octavos de Final.

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Ya instalado entre los mejores 16 del certamen, Cobolli derrotó al estadounidense Zachary Svajda y continuó demostrando un gran nivel sobre la arcilla parisina. Su prueba más exigente llegó en los cuartos de final, donde eliminó en cuatro sets al canadiense Felix Auger-Aliassime, sexto clasificado del ranking mundial, para consolidar su candidatura al título.

A un paso de ganar el París

Ahora, el italiano tendrá enfrente un desafío aún mayor. En la final se medirá al alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo, quien consiguió su pase al partido por el campeonato tras imponerse 3-1 al checo Jakub Mensik en la otra Semifinal , con un marcador final 7-5, 6-3, 6-3 y 6-3.

La definición de Roland Garros está programada para este domingo 7 de junio a las 07:00 horas , tiempo del centro de México, en un duelo que enfrentará a dos jugadores en gran momento y que promete emociones en la búsqueda de la gloria sobre la tierra batida de París.

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