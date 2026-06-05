El calendario del Grupo K del Mundial 2026 ya está definido. Portugal, Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo se enfrentarán del 17 al 27 de junio en busca del pase a los dieciseisavos de final. Conoce aquí las fechas, horarios y sedes para no perderte ningún minuto de acción.

A continuación, te desglosamos la información necesaria para que prepares tus alarmas o botanas y disfrutes del torneo de la FIFA.

Lo que debes saber del Grupo K

El Grupo K del Mundial 2026 reúne a cuatro selecciones con perfiles muy distintos: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. La combinación de un equipo europeo con amplia experiencia internacional, una potencia sudamericana en constante crecimiento y dos selecciones que buscan consolidarse en el escenario mundial convierte a este sector en uno de los más interesantes de la fase de grupos.

Portugal parte como uno de los equipos llamados a pelear por el liderato del grupo gracias a la calidad de sus futbolistas y a su historial reciente en competiciones internacionales. La selección lusa llega con la expectativa de avanzar a la siguiente ronda y confirmar su condición de favorita frente a sus rivales.

Colombia, por su parte, se presenta como el principal contendiente para disputar la cima del sector. El conjunto cafetero ha demostrado en los últimos años capacidad para competir ante selecciones de alto nivel y buscará aprovechar su experiencia en torneos internacionales para asegurar un lugar en la fase de eliminación directa.

Uzbekistán afronta el torneo con la oportunidad de demostrar su crecimiento dentro del futbol asiático. La selección uzbeka ha logrado avances importantes en los últimos años y tendrá la misión de competir de tú a tú ante rivales con mayor tradición mundialista para intentar sorprender en esta primera ronda.

En tanto, República Democrática del Congo buscará convertirse en una de las revelaciones del campeonato. El equipo africano cuenta con jugadores que militan en ligas competitivas y aspira a sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea por la clasificación hasta la última jornada.

Calendario completo del Grupo K

Para que no te pierdas ningún detalle de esta fase inicial, aquí tienes la programación exacta de los enfrentamientos:

Jornada 1

Miércoles 17 de junio

Portugal vs RD Congo, 11:00 horas, Houston

Uzbekistán vs Colombia, 20:00 horas, Ciudad de México

Jornada 2

Martes 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán, 11:00 horas, Houston

Colombia vs RD Congo, 20:00 horas, Guadalajara

Jornada 3

Sábado 27 de junio

Colombia vs Portugal, 17:30 horas, Miami

RD Congo vs Uzbekistán, 17:30 horas, Atlanta

ESPECIAL / CANVA

Revisa las fechas y horarios de cada encuentro para seguir de cerca el desempeño de las selecciones y no perderte ningún momento de esta fase de grupos del Mundial 2026.

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo K

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

Prepárate para una fase inolvidable. El balón está a punto de rodar en uno de los sectores más atractivos del campeonato mundial.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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