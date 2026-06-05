El calendario del Grupo L del Mundial 2026 nos traerá a Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, que se enfrentarán del 17 al 27 de junio en Estados Unidos y Canadá, buscando su pase a los dieciseisavos de final.

A solo días de que ruede el balón en la Copa Mundial 2026, el Grupo L promete emociones intensas . Si quieres ver a potencias europeas chocar contra el talento europeo, africano y centroamericano, necesitas conocer este calendario.

¿Qué equipos conforman el Grupo L y dónde jugarán?

El Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está integrado por cuatro selecciones con estilos de juego fascinantes: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Estos equipos buscarán su pase a la siguiente ronda en un torneo que, por primera vez, cuenta con 48 participantes compitiendo por la gloria máxima.

Los emocionantes encuentros de este sector se disputarán en estadios de primer nivel en Estados Unidos y Canadá.

Ciudades como Dallas, Toronto, Boston y Nueva York/Nueva Jersey serán las encargadas de albergar a miles de aficionados que viajarán para apoyar incondicionalmente a sus naciones.

Calendario completo del Grupo L

Revisa las fechas y horarios de cada encuentro para seguir de cerca el desempeño de las selecciones y no perderte ningún momento de esta fase de grupos del Mundial 2026. Prepara tus botanas favoritas, organiza tus planes y disfruta de cada partido de la máxima justa del futbol internacional.

Jornada 1

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs Croacia, 14:00 horas, Dallas

Ghana vs Panamá, 17:00 horas, Toronto

Jornada 2

Martes 23 de junio

Inglaterra vs Ghana, 14:00 horas, Filadelfia

Panamá vs Croacia, 17:00 horas, Boston

Jornada 3

Sábado 27 de junio

Panamá vs Inglaterra, 14:00 horas, Nueva York/Nueva Jersey

Croacia vs Ghana, 14:00 horas, Boston

Dónde transmitirán EN VIVO los partidos del Grupo L

La plataforma ViX con su Pase Mundial emitirá todos los partidos. Esta nota se irá actualizando conforme se revelen más detalles sobre los canales que transmitirán cada partido.

El nuevo formato expandido de la Copa Mundial 2026 permite que los dos primeros lugares, y posiblemente el mejor tercero, avancen a la siguiente fase eliminatoria.

La presión mediática está sobre los hombros de los equipos europeos, quienes parten como amplios favoritos pero no pueden confiarse ante rivales dinámicos y físicamente imponentes.

El espectáculo futbolístico está totalmente garantizado en Norteamérica y el mundo entero estará observando.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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