Mundial 2026: lo que debe cuidar México ante Chequia y Corea del Sur

El reciente enfrentamiento entre la selección de Chequia y Corea del Sur en la Copa del Mundo dejó varios elementos de análisis que México puede tomar en cuenta de cara a un eventual enfrentamiento ante cualquiera de estos rivales. Aunque se trata de dos equipos con estilos distintos, ambos cuentan con fortalezas que podrían complicar al conjunto tricolor si no existe una adecuada organización defensiva, especialmente en aspectos como la marca y el juego aéreo.

Corea del Sur: movilidad, velocidad y presión constante

El caso de Corea del Sur es diferente. Aunque también puede generar peligro en centros y balones detenidos, su principal fortaleza suele estar en la velocidad de circulación, los cambios de ritmo y la movilidad de sus atacantes.

Ante los asiáticos, México deberá cuidar especialmente las marcas en transición. Los futbolistas coreanos acostumbran intercambiar posiciones con frecuencia, lo que obliga a los defensores a mantener concentración permanente para no dejar espacios entre líneas.

La presión tras pérdida es otro de los aspectos que podría complicar al conjunto mexicano. Corea suele recuperar balones rápidamente cuando pierde la posesión, por lo que las salidas desde el fondo tendrán que ejecutarse con precisión para evitar pérdidas comprometedoras.

En cuanto al juego aéreo, aunque Corea no basa su propuesta exclusivamente en esta faceta, sí suele aprovechar centros al segundo poste y llegadas sorpresivas desde atrás. México deberá evitar desconcentraciones en las coberturas y vigilar especialmente a los mediocampistas que aparecen sin marca dentro del área.

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A diferencia de Chequia, donde la batalla física cobra protagonismo, contra Corea el reto principal será mantener el orden y la velocidad de reacción.

Chequia: fortaleza física y peligro constante por arriba

La selección checa mantiene una identidad basada en el orden táctico, la fortaleza física y una importante capacidad para generar peligro mediante centros y jugadas a balón parado. Se trata de un equipo que suele aprovechar al máximo su estatura y potencia en los duelos individuales.

Ante un rival de estas características, México deberá prestar especial atención a la marca dentro del área. Los defensores mexicanos tendrán que evitar que los atacantes checos ganen posición en tiros de esquina, faltas laterales y centros enviados desde las bandas.

Uno de los riesgos más importantes radica en los movimientos de bloqueo y arrastre que suelen realizar los futbolistas europeos para liberar a sus mejores rematadores. Por ello, la comunicación entre centrales y mediocampistas será fundamental para no perder referencias.

Además, México deberá evitar conceder faltas innecesarias cerca de su área. Cada balón detenido representa una oportunidad para que Chequia explote su superioridad física y su capacidad de remate.

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En ataque, el tricolor podría encontrar espacios aprovechando la movilidad de sus delanteros y la velocidad de sus extremos. Sin embargo, necesitará precisión en los centros y una buena ocupación del área para competir en igualdad de condiciones en el juego aéreo.

Aunque Chequia y Corea del Sur presentan características diferentes, ambos representan desafíos importantes para México. Los europeos suelen apostar por la fortaleza física, el juego aéreo y las acciones a balón parado, mientras que los asiáticos destacan por su dinamismo, velocidad y movilidad ofensiva.

Para competir con éxito ante cualquiera de los dos, el tricolor necesitará disciplina táctica, concentración defensiva y una ejecución impecable en las jugadas de marca. El juego aéreo, tanto para defender como para atacar, podría convertirse en un factor determinante.

Si México logra neutralizar las fortalezas de cada selección y minimizar errores en las áreas, tendrá mayores posibilidades de imponer sus condiciones y obtener resultados favorables frente a dos rivales que exigen máxima atención en cada detalle.

Claves ante Chequia:

No conceder tiros libres laterales ni córners evitables.

Mantener una marca firme dentro del área.

Ganar la primera pelota en cada centro.

Estar atentos a los rebotes y segundas jugadas.

Evitar duelos físicos innecesarios cerca de la portería.

Claves ante Corea del Sur:

Evitar pérdidas en salida.

Mantener líneas compactas para reducir espacios.

Vigilar los movimientos de los atacantes que cambian constantemente de posición.

Defender con atención los centros al segundo poste.

Controlar las transiciones rápidas y los contragolpes.

JM