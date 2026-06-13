Pierre Gasly recuperó oficialmente el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco luego de que la FIA aceptara la apelación presentada por Alpine y anulara las sanciones que lo habían relegado hasta la séptima posición.

El piloto francés había recibido dos penalizaciones de cinco segundos por presunto exceso de velocidad en el carril de boxes durante la carrera. Sin embargo, tras revisar el caso, la FIA concluyó que hubo un error en la medición de los cronometrajes, ya que la distancia utilizada para calcular la velocidad del monoplaza era incorrecta y sobreestimó el registro de Gasly.

“Los comisarios del GP de Mónaco han anulado las sanciones de Gasly, devolviéndole de hecho su tercer puesto”, informó la FIA.

La decisión representa el primer podio para Alpine desde 2024. Gasly celebró la resolución en redes sociales con un mensaje contundente: “¡¡LO RECUPERAMOS!! ¡P3 en Mónaco! Muchísimas gracias a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron. Gracias FIA y F1 por la transparencia de la situación”.

El fallo fue anunciado cinco días después de la carrera. Como consecuencia, Isack Hadjar, de Red Bull, descendió del tercer al cuarto puesto en la clasificación final de Mónaco.

Steve Nielsen, director general de Alpine, explicó que el equipo sospechó desde el inicio que existía un problema con los registros. “Cuando vimos todas esas sanciones en la carrera, aunque no sabíamos exactamente cuál era el error, no era descabellado pensar que algo estaba mal”, señaló.

Norris marca la pauta en Barcelona

Tras la celebración del Gran Premio de Mónaco el fin de semana pasado, la Fórmula 1 retomó actividades a partir de ayer, con la celebración de las prácticas libres del Gran Premio de Barcelona.

En la jornada, Lando Norris, de McLaren, marcó el mejor tiempo al tener una vuelta rápida de 1:15.426 minutos.

Sergio Pérez se colocó en el puesto 20 en la segunda sesión de entrenamientos.

AGENDA

Actividades del Gran Premio de Barcelona

Sábado 13 de junio

Calificación: 8:00 horas.

Domingo 14 de junio