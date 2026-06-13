Mundial 2026: ¿Qué partidos van por ViX hoy 13 de junio?

La actividad del Mundial 2026 continúa este sábado 13 de junio con una agenda que incluye cuatro enfrentamientos de la fase de grupos. En este tercer día de competencias del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá, selecciones de los Grupos B, C y D buscarán sumar sus primeros puntos para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Para los seguidores en territorio mexicano, los cuatro encuentros programados para hoy —Catar contra Suiza, Brasil frente a Marruecos, Haití ante Escocia y Australia contra Turquía— serán transmitidos en vivo a través del Pase Mundial de ViX Premium.

Catar vs. Suiza

13:00 horas.

El primer partido de la jornada pondrá frente a frente a las selecciones de Catar y Suiza en el Levi's Stadium de San Francisco, en un duelo del Grupo B. El conjunto asiático se presenta con el objetivo de capitalizar la experiencia adquirida como anfitrión en 2022, enfrentando a un rival europeo que estadísticamente parte con ventaja.

El combinado suizo, que cuenta con jugadores consolidados como Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, buscará imponer su orden táctico desde el inicio. Los helvéticos han mantenido una constancia defensiva en sus recientes competiciones internacionales y requieren una victoria para establecerse en un sector que exige sumar desde el primer compromiso.

16:00 horas.

El MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será la sede del encuentro entre Brasil y Marruecos, el cual abre la actividad del Grupo C. La Verdeamarela inicia su participación con la encomienda de competir por el campeonato, apoyándose en el desequilibrio ofensivo de elementos como Vinícius Júnior y Rodrygo para superar el esquema de su oponente.

Marruecos llega a este compromiso respaldado por su actuación en Catar 2022, donde alcanzó las semifinales. Con jugadores clave como Achraf Hakimi, los Leones del Atlas intentarán demostrar la solidez de su proyecto deportivo en un partido que confrontará dos estilos de juego distintos y que resulta determinante para el liderato del grupo.

Ruben Providence, de Haití, y a Scott McTominay, de Escocia. Las selecciones de Haití y Escocia cerrarán este sábado en Boston la primera jornada del Grupo C del Mundial. EFE/ A. Boal/ C. Fusco

Haití vs. Escocia

19:00 horas.

La agenda del Grupo C continuará en el Gillette Stadium de Boston, donde Haití y Escocia protagonizarán un encuentro marcado por el retorno de ambas escuadras al torneo. El equipo caribeño vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años, recordando su participación en 1974, y basará su estrategia en referentes ofensivos como Duckens Nazon.

Escocia también marca su regreso a la justa mundialista tras 28 años de ausencia. El conjunto británico intentará aprovechar el roce internacional de sus futbolistas en las ligas europeas para controlar el mediocampo y asegurar tres puntos que mejoren sus probabilidades de avanzar a la fase eliminatoria.

Australia vs. Turquía

22:00 horas.

El cierre de la jornada sabatina se llevará a cabo en el BC Place de Vancouver con el debut del Grupo D entre Australia y Turquía. Los Socceroos llegan a territorio canadiense con la intención de mantener el nivel competitivo mostrado en ediciones anteriores, utilizando un bloque defensivo estructurado y transiciones rápidas.

Turquía regresa al escenario mundialista luego de 24 años, recordando su tercer lugar obtenido en 2002. Con una plantilla que integra a jóvenes talentos como Arda Güler y a veteranos como Hakan Çalhanoğlu, el cuadro europeo buscará dominar la posesión del balón en un enfrentamiento que definirá las posiciones iniciales de su sector.

El tercer día de actividades del Mundial 2026 ofrece una programación ininterrumpida de futbol internacional. Los espectadores podrán seguir el desempeño de estas ocho selecciones a través de ViX, en una jornada que comenzará a perfilar a los equipos con mayores posibilidades de superar la fase de grupos.