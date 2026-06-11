¿Quién suplirá a César Montes tras expulsión ante Sudáfrica?

México comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 al vencer 2-0 a Sudáfrica, pero la victoria dejó una preocupación importante para Javier Aguirre de cara al siguiente compromiso. El defensa y capitán César Montes fue expulsado en los minutos finales del encuentro , por lo que se perderá el duelo ante Corea del Sur correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

La tarjeta roja llegó después de una fuerte entrada sobre Khuliso Mudau cuando el partido estaba prácticamente definido. La baja de Montes obliga al cuerpo técnico mexicano a buscar alternativas para recomponer la defensa en un encuentro que podría resultar clave para las aspiraciones del Tricolor de avanzar a la siguiente ronda.

Entre las principales opciones aparece Edson Álvarez, quien ya tuvo actividad frente a Sudáfrica y cuenta con experiencia desempeñándose como defensa central. El mediocampista podría formar dupla con Johan Vásquez en el centro de la zaga, manteniendo equilibrio y liderazgo en la última línea.

Otra alternativa es retrasar a Israel Reyes al eje de la defensa y devolver a Jorge Sánchez al lateral derecho. La versatilidad del futbolista americanista lo convierte en una de las piezas de confianza de Aguirre para cubrir distintas posiciones dentro del esquema.

Como una opción menos probable, Luis Romo también podría ser considerado para acompañar a Vásquez. El jugador ha actuado como defensor central en diferentes etapas de su carrera y podría ser una solución de emergencia para el técnico nacional.

México volverá a la actividad el próximo 18 de junio cuando enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara , un partido en el que el Tricolor buscará acercarse a la clasificación, aunque deberá hacerlo sin uno de los pilares de su defensa.

SV