Las selecciones de Ghana y Panamá disputarán su primer partido de esta Copa del Mundo 2026 de la FIFA este miércoles a las 17:00 horas en Toronto, lo que será un duelo sin precedentes entre estas dos naciones, quienes saben que tienen enfrente sus mejores posibilidades de sumar puntos dentro del Grupo L que comparten con Inglaterra y Croacia, y aprovechar que al menos uno de los dos equipos europeos dejará unidades sobre la mesa en la primera jornada.

Por los mismos motivos, una victoria representaría ampliar el margen de maniobra y un aumento en la moral para tratar de conseguir uno de los terceros lugares disponibles para la siguiente ronda, mientras que un descalabro en su primer partido significaría un peso casi imposible de quitar de cara a los próximos dos encuentros, y ni pensar en clasificar .

¿Cómo llegan las selecciones al primer duelo del Grupo L?

Ambas escuadras llegan en momentos distintos a su primer compromiso. El conjunto canalero, tras sellar su clasificación al torneo, perdió contra los rivales de mayor nivel que enfrentó, México y Brasil, con una dolorosa caída ante la Canarinha que expuso las debilidades panameñas. Empató con Bolivia, Bosnia y en un partido de dos contra Sudáfrica —ya que ganaron el segundo— y también derrotaron a República Dominicana, sinodales de menor calibre, pero contra los que Thomas Christiansen pudo encontrar un camino y algunas respuestas positivas.

Las Estrellas Negras, al contrario, no aterrizan en Canadá con las mejores sensaciones . Si bien su clasificación en el continente no fue problemática, no pudieron ganar en sus juegos de preparación, registrando un empate contra Gales como su mejor resultado. Perdieron contra Japón, Corea del Sur, Austria por goleada, Alemania y México, todos ellos rivales mundialistas llamados a superar las primeras instancias.

No obstante, el conjunto africano tiene la experiencia a su favor. Desde Alemania 2006 solo se ausentaron en la edición de 2018 en Rusia, y su director técnico, el portugués Carlos Queiroz, también va por su quinta experiencia dirigiendo en una Copa Mundial .

La experiencia se suma con los referentes en el ataque ghanés, Antoine Semenyo e Iñaki Williams, del Manchester City y Athletic de Bilbao, respectivamente, que tienen el fogueo y roce con la élite que actualmente no tiene ninguno de los futbolistas panameños.

Listos para el encuentro

Los de Christiansen tendrán que hacer valer ese momento más favorable con el que llegan a la segunda aparición de su historia en la justa, tras Rusia 2018, con esperanzas renovadas luego de no poder sumar puntos hace ocho años en un grupo que también tenía a Inglaterra.

El orden y la solidez defensiva con la que superaron invictos la clasificación de Concacaf tendrán que estar presentes en Toronto contra un equipo de figuras veloces que pueden romper líneas, pero la versatilidad táctica de Christiansen y sus pupilos centroamericanos les da la flexibilidad de solucionar sobre la marcha en un partido que será de gran relevancia para los dos equipos y en el que hay en disputa más que los primeros tres puntos, sino el desarrollo posterior de su Mundial.

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FF