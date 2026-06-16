A un día del debut de la República Democrática del Congo ante Portugal en Houston por la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presencia de Michel Kuka Mboladinga, el hincha apodado "Lumumba", marca un hito: viajó como parte oficial de la delegación por petición expresa de los jugadores.

La decisión de integrar a este aficionado en la nómina oficial del equipo fue confirmada semanas atrás por las autoridades de la federación nacional, marcando un precedente inusual en la historia de las competiciones organizadas por la máxima entidad del fútbol mundial.

El aval definitivo para esta incorporación provino directamente del presidente de la nación, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quien decidió respaldar la solicitud formal presentada por el plantel profesional para contar con su seguidor más visible durante la cita mundialista.

Como parte de este acuerdo institucional, todos los gastos derivados del traslado internacional, el alojamiento en las distintas sedes norteamericanas y las entradas para los encuentros en Estados Unidos, México y Canadá son cubiertos en su totalidad por las autoridades deportivas congoleñas.

El origen del fenómeno en las gradas africanas

Michel Kuka Mboladinga adquirió notoriedad internacional durante el desarrollo de la pasada Copa Africana de Naciones, un torneo continental de selecciones que se celebró en las ciudades de Marruecos entre los meses de diciembre de 2025 y enero del presente año.

Durante los encuentros disputados por su selección en dicho certamen internacional, el seguidor adoptó la costumbre de permanecer completamente estático en las tribunas, manteniendo una postura firme durante los noventa minutos que duraba cada uno de los compromisos deportivos.

Su postura erguida, combinada con una vestimenta de época seleccionada para cada ocasión, tenía como propósito principal emular a Patrice Lumumba, el líder anticolonialista que se convirtió en el primer ministro en la historia del país africano tras lograr su independencia.

Esta representación visual en medio de los estadios captó de inmediato la atención de las cámaras de transmisión oficial de televisión, lo que provocó que su imagen se viralizara rápidamente a través de diversas plataformas digitales y redes sociales a nivel global.

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Un símbolo de identidad y memoria nacional

El propio aficionado ha declarado en entrevistas recientes ante los medios de comunicación que no se considera un simple espectador, sino que define su actuación en los recintos deportivos como un trabajo artístico y una forma de animación cultural dedicada a su país.

Su objetivo principal con esta caracterización es mantener vivo el legado histórico de la independencia congoleña, utilizando la plataforma mediática que ofrece el fútbol para fomentar la unidad y el sentido de pertenencia entre todos los ciudadanos de su nación.

La figura histórica de Patrice Lumumba representa un elemento central en la memoria colectiva de la República Democrática del Congo, recordando su asesinato ocurrido en el año 1961 como un momento fundacional para la identidad política y social del territorio.

Los jugadores del seleccionado nacional, conocidos en el ámbito deportivo bajo el apodo de "los Leopardos", identificaron en este constante homenaje en las gradas una fuente de motivación adicional para afrontar sus compromisos internacionales frente a los demás equipos del torneo.

Superación de obstáculos logísticos y administrativos

El camino hacia la actual Copa Mundial de la FIFA 2026 presentó diversos desafíos logísticos y de planificación para el seguidor africano antes de poder asegurar su presencia definitiva junto al equipo en las sedes correspondientes al territorio del continente americano.

En marzo de este mismo año, el hincha no pudo asistir al repechaje intercontinental disputado contra la selección de Jamaica en la ciudad mexicana de Guadalajara, debido a la imposibilidad de tramitar su visado correspondiente en el tiempo requerido por las autoridades.

Aquel contratiempo administrativo lo obligó a regresar a la ciudad de Kinshasa desde su escala en Kenia, a pesar de las gestiones de emergencia que fueron realizadas en su momento por el Ministerio de Deportes para intentar solucionar el inconveniente migratorio.

Hoy, con su situación legal resuelta y el respaldo institucional garantizado por su país, "Lumumba" se encuentra instalado en la ciudad de Houston, listo para acompañar al equipo desde un lugar de privilegio en su debut mundialista frente al combinado nacional de Portugal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB