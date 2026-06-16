Argentina vs. Argelia EN VIVO: Link para ver GRATIS a Messi en el Mundial 2026

La selección nacional de futbol de Argentina inicia su participación en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. Este partido representa el primer paso del equipo sudamericano en su defensa del título obtenido hace cuatro años en Qatar, frente a un rival africano que busca dar la sorpresa en la fase de grupos. Ante el interés de los aficionados, aquí te compartimos el link para ver gratis y en vivo el esperado debut de Lionel Messi en el torneo.

El combinado albiceleste llega a este torneo con la responsabilidad de mantener el nivel competitivo que lo llevó a la cima del futbol internacional. Por su parte, la escuadra de Argelia se presenta en Norteamérica tras una destacada eliminatoria en su confederación. Ambos equipos reconocen la importancia de sumar tres puntos en su primer compromiso para establecer una posición favorable en la tabla de clasificación de su respectivo sector.

Cómo acceder a la transmisión sin costo

El silbatazo inicial está programado a las 19:00 horas de este martes, en uno de los estadios principales designados para albergar la justa mundialista en Estados Unidos.

Para acceder al contenido en directo, los usuarios deben ingresar al portal de Azteca Deportes desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa digital permite a los aficionados disfrutar del juego desde sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras personales con alta calidad de imagen y sonido.

El partido de Argentina vs. Argelia forma parte de la lista de 32 juegos que tiene permitido transmitir en México.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB