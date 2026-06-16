¿Cuándo y a qué hora juega México vs Corea del Sur en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana se prepara para afrontar uno de sus compromisos más importantes del Mundial 2026. Luego de iniciar su participación con una victoria que renovó la ilusión de la afición, el conjunto tricolor se medirá ante Corea del Sur en un duelo del Grupo A que podría marcar el rumbo de su camino en la competencia.

Más allá de los tres puntos en disputa, el encuentro será determinante para definir al líder del Grupo A y asegurar el boleto a la siguiente ronda. Por si estás interesado, te contamos cuándo y dónde ver el partido, así como todos los detalles previos del duelo que mantiene la atención de millones de aficionados en todo el país.

¿Cuándo y a qué hora es el partido México vs Corea del Sur?

El esperado encuentro entre México y Corea del Sur se llevará a cabo este jueves 18 de junio. Este duelo corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la máxima justa del balompié.

La pelota comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Es el momento perfecto para que las familias y amigos se reúnan a disfrutar de los 90 minutos más emocionantes de la semana.

¿Dónde se jugará el México vs Corea del Sur?

El escenario elegido para este vibrante duelo es el Estadio Guadalajara en la capital de Jalisco.

Este recinto, casa de Chivas en el futbol mexicano, tiene una capacidad para 48 mil espectadores, y albergará su segundo partido de la justa mundialista, luego de que el pasado día 11 de junio se disputara ahí el duelo Corea del Sur vs Chequia, el cual terminó con victoria de 2-1 para los asiáticos.

La afición local será un factor clave para impulsar al equipo dirigido por Javier Aguirre. El estratega nacional sabe que aprovechar la localía es fundamental para asegurar los tres puntos y evitar complicaciones en el cierre de la fase de grupos.

¿Cómo van ambas selecciones tras su debut en el Mundial 2026?

México y Corea del Sur llegan a este compromiso con la moral en alto tras ganar sus respectivos partidos inaugurales.

México logró imponerse con un contundente 2-0 frente a Sudáfrica en la Ciudad de México. En ese partido, la defensa lució sólida y el ataque fue contundente, aunque el equipo sufrió la sensible expulsión del defensa y capitán César Montes, quien se perderá este segundo partido del Mundial.

Por su parte, Corea del Sur demostró su velocidad, resistencia física y orden táctico y, como se mencionó antes, venció por 2-1 a Chequia. Los asiáticos han establecido su campamento base en las instalaciones de Verde Valle, por lo que están perfectamente aclimatados a la altura y el clima de nuestra ciudad.

Historial entre México y Corea del Sur

El historial entre ambas escuadras en competencias internacionales favorece ligeramente al conjunto tricolor, lo que llena de esperanza a los seguidores nacionales.

En sus últimos cinco enfrentamientos directos, México ha conseguido tres victorias, por un empate y una sola derrota ante los surcoreanos. Uno de los recuerdos más dulces para la afición mexicana fue la victoria de 2-1 en el Mundial de Rusia 2018, un resultado histórico que el equipo actual buscará replicar con éxito.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF