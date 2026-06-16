Martes, 16 de Junio 2026

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Jalisco | Temblores

Manzanillo y Cihuatlán reportan jornada sísmica; se contabilizan 20 temblores hasta HOY

Además, los municipios de Coquimatlán, Colima y Tecomán también registraron movimientos telúricos el pasado lunes

Por: Fabián Flores

Entre el lunes 15 y el martes 16 de junio, Jalisco y Colima suman más de 20 sismos. SUN / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Entre el lunes 15 y el martes 16 de junio, Jalisco y Colima suman más de 20 sismos. SUN / EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los estados de Jalisco y Colima registraron varios temblores en algunos de sus municipios, entre ellos Cihuatlán y Manzanillo, respectivamente. Los sismos fueron registrados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y se contabilizan más de 20 movimientos telúricos entre el lunes 15 de junio y este martes 16.

El pasado 15 de junio, en Colima se reportaron 15 temblores distribuidos en los municipios de Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán y la capital del estado del occidente. Por otro lado, Cihuatlán, en Jalisco, registró seis sismos durante el inicio de la semana. A continuación, te compartimos más detalles de los siniestros que se presentaron en ambas entidades.

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COLIMA

Manzanillo

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.4 | 00:35 | 22 km al noreste de Manzanillo | 140.8 km
  • 3.7 | 10:20 | 16 km al noreste de Manzanillo | 24.6 km
  • 3.3 | 11:35 | 28 km al noreste de Manzanillo | 7.5 km
  • 3.2 | 11:48 | 18 km al noreste de Manzanillo | 8.2 km
  • 3.5 | 12:15 | 20 km al noreste de Manzanillo | 20 km
  • 3.4 | 13:20 | 19 km al noreste de Manzanillo | 25.6 km
  • 3.1 | 13:50 | 17 km al noreste de Manzanillo | 25.1 km
  • 3.4 | 14:52 | 19 km al noreste de Manzanillo | 27 km
  • 3.2 | 15:55 | 20 km al noreste de Manzanillo | 23.6 km
  • 3.1 | 18:58 | 21 km al noreste de Manzanillo | 23.9 km
  • 2.5 | 19:13 | 21 km al noreste de Manzanillo | 32 km
  • 3.7 | 23:09 | 17 km al noreste de Manzanillo | 26.1 km

Coquimatlán

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.4 | 05:22 | 24 km al oeste de Coquimatlán | 69.3 km

Colima

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.2 | 09:24 | 27 km al este de Colima | 23.7 km

Tecomán

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.1 | 21:42 | 24 km al sureste de Tecomán | 4.7 km

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JALISCO

Cihuatlán

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 3.8 | 02:01 | 127 km al suroeste de Cihuatlán | 10 km
  • 3.4 | 02:07 | 42 km al suroeste de Cihuatlán | 7.9 km
  • 3.7 | 04:51 | 247 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.5 | 05:33 | 50 km al suroeste de Cihuatlán | 5 km
  • 3.5 | 12:17 | 16 km al noreste de Cihuatlán | 60.9 km
  • 3.3 | 12:22 | 18 km al noreste de Cihuatlán | 61.1 km

En lo que va de este 16 de junio, Jalisco no ha registrado ningún temblor, según registros del SSN; sin embargo, Manzanillo sí reporta continuidad de movimientos telúricos.

Magnitud | Hora | Epicentro | Profundidad

  • 2.7 | 01:10 | 18 km al noreste de Manzanillo | 4.5 km
  • 3 | 02:37 | 17 km al noreste de Manzanillo | 27 km

¿Es normal que tiemble en Jalisco?

La respuesta es sí. Jalisco, al igual que el vecino estado de Colima, se asienta en un territorio que colinda con tres placas tectónicas, que son la Placa de Norteamérica, la de Rivera y la de Cocos, lo que mantiene particularmente al territorio del occidente en constante actividad sísmica regularmente leve, aunque tiene el potencial de ser fuerte o muy fuerte.

Hasta el momento, según los registros del SSN, las entidades suman 23 temblores en lo que va del lunes y el martes de esta semana.

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