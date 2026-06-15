El histórico debut de Cabo Verde en un torneo de la FIFA tuvo un héroe inesperado: Vozinha. Este veterano portero impidió que la Selección de España anotara en el primer partido del Grupo H durante la Copa Mundial 2026, asegurando un empate sin goles este 15 de junio en Atlanta.

Nacido bajo el nombre de Josimar José Évora Dias en la ciudad costera de Mindelo, este guardameta de 40 años acaparó las miradas del planeta futbol en su debut mundialista. Su actuación bajo los tres palos resultó decisiva para detener los embates del equipo europeo , logrando un punto histórico para su nación insular ante un rival de jerarquía.

El origen de un apodo peculiar

Criado por sus abuelos debido a las exigentes obligaciones laborales de sus padres, el joven Josimar corría a refugiarse con ellos tras recibir golpes en los partidos callejeros, ganándose el apodo que significa " abuelita " en el idioma portugués.

Lejos de los grandes focos mediáticos, el arquero construyó una carrera profesional basada en la perseverancia. Tras sus inicios formativos en el Batuque FC de su país natal, creció hasta defender los colores del Progresso en Angola y el Zimbru Chisinau en Moldavia.

Un trotamundos del futbol europeo

Su salto a ligas de mayor exigencia ocurrió al fichar por Gil Vicente, abriendo las puertas del balompié de Europa. Años después, levantó un trofeo con el AEL Limassol en la primera división de Chipre, consolidando su madurez deportiva antes de recalar en su equipo actual, el GD Chaves de Portugal.

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El desempeño de la "abuelita" en el Mundial

Frente a los veloces atacantes ibéricos, el capitán africano demostró unos reflejos envidiables y atajó ocho disparos con destino de red .

Su liderazgo desde el fondo del campo organizó a una defensa debutante que resistió la presión asfixiante durante los noventa minutos del encuentro, frustrando cada intento rival por abrir el marcador en territorio norteamericano .

Llegar a este magno escenario internacional representó el premio máximo a una inquebrantable trayectoria de catorce años defendiendo el escudo de los Tiburones Azules.

Con información de ESPN.

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FF